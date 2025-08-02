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高雄AttackersU13、U9雙捷報　Formosa 7s錦標賽晉級4強

▲Kaohsiung Attackers FC U13以2比0完封足翼運動管理行銷、Kaohsiung Attackers FC U9以2比1擊敗小不老俱樂部晉級4強、龔子恒成為場上亮點，積極壓迫對手後防破門。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers FC U13以2比0完封足翼運動管理行銷。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025Formosa 7s國際七人制足球錦標賽來到第四天，高雄Attackers FC地主隊氣勢如虹，U13與U9梯隊分別擊敗對手，讓本地球迷歡欣鼓舞。雖然天氣不佳，U13小將們依舊展現出強烈拚戰精神，最終以2比0力退實力堅強的足翼運動管理行銷。

這場比賽中，Attackers FC以高壓逼搶戰術壓制對手，65號前鋒龔子恒多次積極衝擊防線，尋找破門良機。後防陳柏翰與ELI聯手把關，幾乎讓對手無從施展，而門將謝明洋也屢次救險，確保球門不失。賽後教練翁偉賓表示，球員們展現了堅定的求勝意志與團隊精神，目前暫居小組第二，接下來將全力備戰晉級賽。

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▲Kaohsiung Attackers FC U13以2比0完封足翼運動管理行銷、Kaohsiung Attackers FC U9以2比1擊敗小不老俱樂部晉級4強、龔子恒成為場上亮點，積極壓迫對手後防破門。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲龔子恒成為場上亮點，積極壓迫對手後防破門。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

U9組的比賽同樣精彩可期。高雄Attackers FC U9以2比1擊敗小不老足球俱樂部，強勢挺進四強。比賽一開始，雙方互有攻守，8號吳泇錠接獲莊宇宸的邊路傳球，沉著射門先馳得點。

小不老隊隨即展開反攻，Attackers FC則機動調整守門員，以應對對手高弧線攻勢，全隊防守紀律嚴密，順利化解多次危機。下半場，對手犯規讓Attackers FC獲得自由球，11號蔡亞嚴主罰命中，將比分鎖定。最後階段，小將們展現驚人韌性與專注力，守住勝利果實。教練陳毅維強調，這批9歲球員擁有罕見的抗壓能力與拼勁，是致勝關鍵。

高雄Attackers FC兩梯隊的亮眼表現，不僅讓地主聲勢大振，也為本屆賽事增添不少看頭。球隊下一場將面對更嚴峻的挑戰，全體成員士氣高昂，目標直指冠軍。

▲Kaohsiung Attackers FC U13以2比0完封足翼運動管理行銷、Kaohsiung Attackers FC U9以2比1擊敗小不老俱樂部晉級4強、龔子恒成為場上亮點，積極壓迫對手後防破門。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers FC U9以2比1擊敗小不老俱樂部晉級4強。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s國際七人制足球錦標賽足球

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