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Formosa 7s國際七人制足球錦標賽　高雄Attackers捍衛主場

▲Kaohsiung Attackers球員陳柏諺冷靜起腳破網得分。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers球員陳柏諺冷靜起腳破網得分。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽邁入第三天，U13組在高雄楠梓足球場上演精彩對決。地主隊Kaohsiung Attackers FC U13迎戰全國校隊冠軍台中國安國小，在主場球迷加油聲中，以5比2搶下關鍵勝利，成功守住主場。

比賽一開始，Attackers展現強大氣勢，開場短短兩分鐘內就連進兩球，氣勢如虹。首波攻勢中，後衛陳柏翰送出精準直塞，前鋒陳柏諺冷靜射門得分，兩人默契十足。儘管國安國小針對Attackers主力13號前鋒顏鼎紘嚴加看守，但顏鼎紘憑藉靈活的盤帶與場上多次換位，不僅多次在邊路和中路創造威脅，還在比賽結束前獨進兩球，成為球隊致勝關鍵。

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Attackers總教練翁偉賓賽後表示，球隊在快速傳導方面還有進步空間，但球員們能夠適應不同位置，進攻跑位靈活流動，是贏球的關鍵。他期勉球員繼續保持團隊協作與主動性，累積更多比賽經驗，「七人制足球比的是空間運用和果斷決策，希望孩子們能打出自己的風格。」

這場勝利不僅讓Attackers守住主場，更展現年輕球員在壓力下的成長與執行力。Formosa 7s賽事仍在高雄楠梓足球場持續進行。

關鍵字： Formosa 7s國際七人制足球錦標賽足球

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