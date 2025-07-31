運動雲

>

高雄U13足球隊10比0狂勝　陳柏諺、陳柏翰展現超強實力

▲Kaohsiung Attackers FC 強勢攻下10球、總教練翁偉賓（左一）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers FC 強勢攻下10球。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

Formosa 7s國際七人制足球邀請賽進入第二天賽程，U13組在高雄楠梓足球場上演了一場令人驚嘆的比賽。地主隊Kaohsiung Attackers FC U13以壓倒性氣勢10比0大勝台南東門城足球俱樂部，展現精湛球技與優異團隊默契。

本場比賽中，Kaohsiung Attackers FC展現出極佳的組織能力與快速壓迫節奏，背號8號的中場核心陳柏諺更是全場焦點。他以精準的中場轉移與多次助攻，掌握比賽節奏並有效拉開對方防線。總教練翁偉賓表示，「柏諺在場上展現冷靜與專注，透過快速轉移創造大量射門空間，徹底貫徹球隊的戰術策略。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了陳柏諺，背號11號前鋒陳柏翰也表現亮眼。他憑藉出色的盤帶技術與突破能力，成功攻入兩球，展現U13球員中少見的冷靜與精準。教練團設定的「快速轉移球權、掌握節奏」戰術主軸，在本場比賽中被執行得淋漓盡致，讓對手幾乎無法適應。

值得一提的是，Kaohsiung Attackers FC在七月初曾赴西班牙進行學習交流，這段海外經驗顯著提升了球員們對比賽節奏與場上判斷的能力。翁偉賓分享，「孩子們開始懂得主動思考場上狀況，並做出即時調整，這是非常重要的進步。」

目前Kaohsiung Attackers FC暫列小組第三，並將於8月2日上午迎戰日本LIGAR俱樂部，此戰被視為小組賽的關鍵之役，球隊上下士氣高昂，摩拳擦掌準備迎接挑戰。

▲Kaohsiung Attackers FC 強勢攻下10球、總教練翁偉賓（左一）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲總教練翁偉賓（左）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s青少年足球錦標賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃硬漢回來了　胡瓏貿拚亞洲盃喊話拿出最佳表現

中華男籃硬漢回來了　胡瓏貿拚亞洲盃喊話拿出最佳表現

快訊／簡浩震撼退役成夢想家主帥　馬建豪：他很了解我

快訊／簡浩震撼退役成夢想家主帥　馬建豪：他很了解我

快訊／阿巴西首度聯手賀丹、賀博　喊話林書緯加入中華隊一起拚

快訊／阿巴西首度聯手賀丹、賀博　喊話林書緯加入中華隊一起拚

快訊／台籃自由市場最後大魚　曾祥鈞表態：亞洲盃後動向將底定

快訊／台籃自由市場最後大魚　曾祥鈞表態：亞洲盃後動向將底定

「暖心小高」又來了！　高錦瑋親曝讓商務艙給中華隊防護員想法

「暖心小高」又來了！　高錦瑋親曝讓商務艙給中華隊防護員想法

「新北塔圖姆」告別國王　陳俊男未獲續約恢復自由身

「新北塔圖姆」告別國王　陳俊男未獲續約恢復自由身

快訊／大讚林書緯很好　男籃主帥圖齊：未來有機會打中華隊

快訊／大讚林書緯很好　男籃主帥圖齊：未來有機會打中華隊

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／組建最強中華男籃！　亞洲盃12人國手名單出爐

快訊／組建最強中華男籃！　亞洲盃12人國手名單出爐

FIBA有盧峻翔「狂粉」？　沒入選中華男籃仍登上亞洲盃焦點星

FIBA有盧峻翔「狂粉」？　沒入選中華男籃仍登上亞洲盃焦點星

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

被馬刺交易到綠衫軍當晚喝醉　懷特曝波波維奇只對他說了一句話

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2PLG中華隊全軍覆沒　周桂羽最大遺珠

3大谷翔平先發提前退場！

4懷特憶波總通知他被交易：不會害你

5即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

最新新聞

1高雄U13足球隊10比0狂勝　陳柏諺展超強實力

2胡瓏貿拚亞洲盃　喊話拿出最佳表現

3簡浩成夢想家主帥　馬建豪：他了解我

4阿巴西喊話林書緯　加入中華隊一起拚

5洋基新援麥馬漢11局掃出再見安打！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366