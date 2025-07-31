高雄U13足球隊10比0狂勝　陳柏諺、陳柏翰展現超強實力

▲Kaohsiung Attackers FC 強勢攻下10球。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

Formosa 7s國際七人制足球邀請賽進入第二天賽程，U13組在高雄楠梓足球場上演了一場令人驚嘆的比賽。地主隊Kaohsiung Attackers FC U13以壓倒性氣勢10比0大勝台南東門城足球俱樂部，展現精湛球技與優異團隊默契。

本場比賽中，Kaohsiung Attackers FC展現出極佳的組織能力與快速壓迫節奏，背號8號的中場核心陳柏諺更是全場焦點。他以精準的中場轉移與多次助攻，掌握比賽節奏並有效拉開對方防線。總教練翁偉賓表示，「柏諺在場上展現冷靜與專注，透過快速轉移創造大量射門空間，徹底貫徹球隊的戰術策略。」

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除了陳柏諺，背號11號前鋒陳柏翰也表現亮眼。他憑藉出色的盤帶技術與突破能力，成功攻入兩球，展現U13球員中少見的冷靜與精準。教練團設定的「快速轉移球權、掌握節奏」戰術主軸，在本場比賽中被執行得淋漓盡致，讓對手幾乎無法適應。

值得一提的是，Kaohsiung Attackers FC在七月初曾赴西班牙進行學習交流，這段海外經驗顯著提升了球員們對比賽節奏與場上判斷的能力。翁偉賓分享，「孩子們開始懂得主動思考場上狀況，並做出即時調整，這是非常重要的進步。」

目前Kaohsiung Attackers FC暫列小組第三，並將於8月2日上午迎戰日本LIGAR俱樂部，此戰被視為小組賽的關鍵之役，球隊上下士氣高昂，摩拳擦掌準備迎接挑戰。

▲總教練翁偉賓（左）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。（圖／柏文事業股份有限公司提供）