快訊／中華男籃12人名單PLG「全軍覆沒」　圖齊稱周桂羽是遺珠

▲中華男籃參與本屆亞洲盃12人名單公佈，PLG職籃「全軍覆沒」周桂羽成最大遺珠。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

2025亞洲盃男籃賽，中華男籃12人正選國手名單31日正式出爐，值得一提的是，台灣PLG職籃此次竟然是「全軍覆沒」此次12人國手名單全數由旅外球員、TPBL職籃成員包辦。中華男籃總教練圖齊強調，「是從此次集訓陣容中，選出狀態最好，整體化學效應最佳的12人。」圖齊也點名，隸屬PLG職籃的全能前鋒周桂羽，是他心目中最大的遺珠之憾。

中華男籃12人國手名單，今日正式公佈，包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋、賀丹、賀博、馬建豪、陳冠全、高柏鎧、曾祥鈞等12位好手正式入選。

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其中除了CBA三巨頭劉錚、陳盈駿、林庭謙，以及台美混血兄弟檔賀丹、賀博，以及目前仍屬自由球員身份的曾祥鈞，其餘包括胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋、馬建豪、陳冠全以及歸化球員高柏鎧，全部都隸屬TPBL職籃，也代表目前實際上僅存3隊的PLG職籃陣營，在此次國手選拔是「全軍覆沒」。

中華男籃主帥圖齊表示，「挑選12人名單是非常艱難的決定，我們必須依照現有成員的身體狀況以及產生出來的化學效應，挑出現階段最好的12名球員。但包括此次加入集訓的周桂羽、關達祐、陳又瑋、蔡宸綱未來都有機會，因為國家隊就是個大家庭的概念。」

圖齊也點名全能前鋒周桂羽，認為他是自己所帶過最好的球員之一。不過對於未能擠進最後的12人名單，周桂羽則表示，「還是會有一點小失落，畢竟自己從瓊斯盃開始投入集訓，目前也覺得狀態調整越來越好，也希望未來還能有替中華隊效力的機會。」

▲中華男籃總教練圖齊（右），認為周桂羽是自己帶過最好的球員之一。（圖／記者湯興漢攝）