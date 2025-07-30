國台辦稱世大運賀電違反奧會模式　體育署3點聲明強硬回應

▲本屆世大運中華隊表現出色，但中國國台辦卻對頒賀賀電一事稱挑戰奧會模式。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年德國萊茵-魯爾世大運正式落幕，不過日前中華隊在跆拳道男團勇奪銀牌後，卻因為頒發賀電一事，遭中國人士干擾頒發賀電，引發外界關注。中國國台辦發言人陳斌華表示，賀電是「挑戰奧會模式」，是藉體育謀獨，任何國際體育賽事活動都需要全面、準確執行「奧會模式」。體育署稍早以3點聲明強勢回應，強調頒發賀電給獲獎選手為我國代表團內部事務，中國無權干涉。

中國大陸國台辦發言人陳斌華於今(30)日稱，任何國際運動賽事都需要全面準確執行奧會模式，不應該出現違背奧會模式的「名、旗、歌、徽、材料、標示、口號」，教育部體育署說明如下：

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一、中華奧林匹克委員會與國際奧林匹克委員會於1981年簽署「洛桑協議」，稱為「奧會模式」，為我國參與國際運動事務的依據，並保障我國運動員參與國際運動賽事的權益。我國歷年參與國際運動賽事均確實遵守「奧會模式」，但「奧會模式」應僅限於運動領域，中國大陸不應在其他領域要求適用，並應使用各國慣用之臺灣名稱稱呼我國其他領域的代表團。

二、本屆世大運我國跆拳道男子團體榮獲銀牌，中國大陸隊員干擾賀電頒發、搶奪物品之行為，已違反運動精神與國際禮儀在先，中國大陸自1981年洛桑協議之後，即不斷將奧會模式範圍無限上綱。體育署也再次強調，我國頒發賀電予獲獎選手為我國代表團內部事務，中國大陸無權干涉。

三、中華民國爲主權獨立國家，國家名稱及主權不容置喙。體育署再次呼籲中國大陸勿藉運動賽事矮化臺灣及進行統戰宣傳，方有助於兩岸良性互動。