FIBA有盧峻翔「狂粉」？　沒入選中華男籃仍登上亞洲盃焦點星

記者杜奕君／綜合報導

近兩季由於大量在國際賽場曝光，隸屬PLG職籃桃園璞園領航猿的看板球星「夜王」盧峻翔，在亞洲賽場也獲得不小知名度及關注。過去多次在FIBA舉辦的國際賽登上社群貼文。30日本屆亞洲盃男籃賽社群貼文，放上預賽D組4支球隊的看板球星，其中在中華男籃方面，竟然是此次並不在16人培訓名單中的盧峻翔，可說是鬧出小小烏龍。

由於領航猿近兩季在EASL東超、BCL亞冠賽都有亮眼表現，身為陣中主力球星的盧峻翔，自然在亞洲賽場知名度也有大幅提升，加上過去幾次代表中華男籃出賽，盧峻翔也有著不錯表現，也讓FIBA ASIA注意到這位台灣籃壇好手，多次的國際賽貼文，都將盧峻翔放上成為中華男籃代表人物。

即將在8月5日開打的2025年亞洲盃男籃賽專屬IG帳號，今日也特別釋出各分組宣傳照片，中華男籃所在的預賽D組，對手還包括紐西蘭、菲律賓以及伊拉克。

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只不過稍早的官方宣傳照，中華隊看板球星仍放上盧峻翔，不過「尷尬」的是，盧峻翔此次由於先前BCL腳踝傷勢，無法參與國家隊集訓，根本不在中華男籃的16人培訓國手名單行列，此次亞洲盃根本不可能出賽，只能說「夜王」的高人氣，讓FIBA官方社群也相當著迷。

目前中華男籃16人培訓國手正積極整訓備戰，預計在明天（31日）進行集訓媒體日，屆時中華籃協也將正式公佈最終12人名單。

▲盧峻翔此次因傷辭退中華男籃，仍登上亞洲盃D組焦點球星行列。（圖／取自亞洲盃IG）