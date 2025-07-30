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Formosa 7s青少年錦標賽5國齊聚　打造亞洲足球交流新高地

▲Kaohsiung Attackers FC 7比0 大勝喬治足球俱樂部、Cadiz CF以大比分完美演繹西班牙青訓實力。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers FC 7比0 大勝喬治足球俱樂部。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽」，今（30）日在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕。賽事致力將台灣打造為亞洲國際青少年足球交流中心，今年邀請來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等五國及全台各地的菁英青訓隊伍參與，匯聚兩千五百名青少年球員，共同角逐亞洲最具規模與水準的七人制足球榮耀。

首日賽事即呈現高水準對決，展現各國青訓實力與足球文化差異。其中U13組別Kaohsiung Attackers FC 7比0 大勝喬治足球俱樂部，在地俱樂部強隊Kaohsiung Attackers FC展現壓倒性實力，開賽僅5分鐘即由前鋒攻入首球，成功掌控比賽節奏。

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全場透過後場發動進攻與多點傳導，將西甲戰術發揮淋漓盡致，對手難以組織反擊。攻勢如潮，一路擴大比分，終場以7比0完勝，展現本土球隊在國際賽場的高度競爭力。

而從西班牙遠道而來的Cadiz CF，U12組別在台灣首場賽事對戰BT SPIRIT閃電羊，Cadiz CF展現紮實技術底蘊與戰術素養。開賽即全面壓制台灣在地球隊BT SPIRIT，雖前8分鐘未能破門，但靠著快速傳導與場上靈活判斷，在對手體力消耗下逐漸建立優勢。第8分鐘後打破僵局，並持續擴大戰果，全場以6比0收下勝利，完美演繹西班牙青訓實力。

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，自7月30日至8月3日為期五天，三地同時開踢，預計進行近百場精彩賽事。主辦方柏文健康事業期望透過舉辦國際賽事，提供台灣與亞洲地區青少年球員國際實戰經驗，推動足球文化交流與青訓發展，為未來亞洲足球注入更多動能。

▲Kaohsiung Attackers FC 7比0 大勝喬治足球俱樂部、Cadiz CF以大比分完美演繹西班牙青訓實力。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Cadiz CF以大比分完美演繹西班牙青訓實力。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s青少年錦標賽足球

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