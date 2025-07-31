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「暖心小高」又來了！　高錦瑋親曝讓商務艙給中華隊防護員想法

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲高錦瑋想把商務艙機票讓給中華男籃防護教練，暖心之舉被網友熱議。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃31日進行媒體日練球採訪，瓊斯盃期間赴美進行個人訓練的高錦瑋，此次也重返國家隊，並入選本屆亞洲盃男籃賽中華隊12人國手名單。日前中華男籃防護教練劉芃顥在社群上發文透露，高錦瑋想將球員配置的「商務艙」機票，回程讓給他搭乘，也讓劉芃顥發文讚賞小高「好暖」。高僅偉則透露，「過去自己就曾這樣做過，希望讓大家都體驗到商務艙。」

高錦瑋日前赴美國洛杉磯進行個人訓練，瓊斯盃並未隨中華隊參賽，不過在瓊斯盃結束後，高錦瑋也投入此次亞洲盃集訓，並在今日公布名單後，正式成為本屆亞洲盃中華男籃國手。

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日前中華男籃防護教練劉芃顥在社群發文透露，高錦瑋向他表示，願意在此次亞洲盃回程時，將球員配置的商務艙座位，讓給劉芃顥來搭乘，也讓他直呼小高「太暖了」！

對於此事，高錦瑋表示，「其實上屆成都世大運，我就有把商務艙座位讓給當時教練團成員陳暉，因為不是每個人都能花錢搭乘商務艙，希望讓大家都能體驗到。」

據了解，此次在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃，中華籃協讓總教練、球員搭乘商務艙，其餘團隊成員則是搭乘一般經濟艙。

不過張承中也強調，「如果商務艙是國家隊『正式配置』，希望政府可以給我們資源，不能全部都丟給單項協會來自籌經費。」

「這次FIBA是一級正式國際比賽，政府卻沒有任何支援，預算是經濟艙的。」張承中透露，這次中華隊出戰亞洲盃，13個人坐商務艙的機票費用，與經濟艙差額是200萬，全都是籃協自籌。

張承中強調，「籃協雖然是特定體育單位，但本質上是民間團體，並不是中央單位。近幾年政府一直在鼓勵提高選手待遇，但已經超出能力範圍了，我們沒有政府支撐。」

關鍵字： 高錦瑋TPBL台籃中華男籃中華隊亞洲盃

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