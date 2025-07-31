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快訊／大讚林書緯很好　男籃主帥圖齊：未來有機會打中華隊

▲新北國王林書豪、林書緯、海神高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲林書緯未來將可以本土球員身份，參與FIBA辦理的國際賽事。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

2025年亞洲盃男籃賽，將於8月5日正式點燃戰火，此次中華男籃正選12人名單也正式公布，日前獲得FIBA國際籃總認證，將可在FIBA辦理國際賽視為台灣本土球員的林書緯，此次由於作業時間過於倉促，因此並未列入。但中華男籃總教練圖齊公開表示，「林書緯是非常好的球員，這次雖然來不及，但未來一定有機會能加入中華隊。」

先前正式確認，獲得FIBA國際籃總的「本土」認證，不過林書緯最終並未進入此次亞洲盃中華隊培訓名單。對此，中華籃協副秘書長張承中也親自說明緣由。

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張承中表示，「林書緯由於來台打球已經10年，4月11日由新北國王球團與中華籃協向FIBA提出本土球員資格認定，並在6月15日正式通過資格申請，不過當時中華男籃選訓時間（6月23日）已經相當接近，因此最終並未納入。」

張承中強調，「現有的中華男籃成員，幾乎從去年開始就進行整合將近1年多時間，目前林書緯對於團隊戰術體系還不熟悉，未來只要他有意願，籃協也非常歡迎他的加入。」

中華男籃總教練圖齊則強調，「林書緯是非常好的球員，這次雖然來不及，但我相信未來一定有機會加入中華隊效力。」

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華男籃總教練圖齊（右）。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 林書緯中華男籃中華隊亞洲盃圖齊中華籃協張承中台籃

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