快訊／簡浩震撼退役成夢想家主帥　馬建豪：他很了解我

▲馬建豪喊話希望本屆亞洲盃能夠拚進8強。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

福爾摩沙夢想家主力前鋒馬建豪，先前在TPBL季後賽首輪遭遇腹部肌肉撕裂的嚴峻傷勢，休養超過1個月時間後，此次再度重返中華男籃陣容，備戰此次2025年亞洲盃男籃賽。馬建豪表示，「我認為這次我們有機會搶分組第1名，但目標還是先進8強。」至於簡浩成為夢想家新任主帥，馬建豪則強調，「簡浩很了解我，對我也有想法，因此我不擔心！」

在上季季後賽首輪遭遇嚴峻傷勢，馬建豪在賽季結束後因此缺席本屆瓊斯盃，但此次確定再度入選亞洲盃中華隊12人國手名單。

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馬建豪表示，「先前的傷勢讓我整整休養了1個月，因為腹部肌肉撕裂傷的位置，導致上肢、下肢都沒辦法訓練，大概是瓊斯盃開打後，我才開始慢慢投入訓練，但目前肌力還未達最佳狀態，我希望能回到至少之前季後賽期間的狀態。」

談到此次亞洲盃目標，馬建豪則強調，「對我來說，不管上場5分鐘、10分鐘或是15分鐘，我都希望自己上了場就要最大程度的幫助球隊。這次比賽我認為我們有機會搶分組第1名，但目標還是先進8強，接著再來拚4強。」

近期夢想家宣布「帥哥射手」簡浩退役，且將直接接任球隊主帥，對此馬建豪表示，「我覺得一切狀況都還是一樣，因為比賽還是靠球員在打，目前簡浩只告訴我先專心準備中華隊，他很了解我，對我也有想法，因此我並不擔心。」

▲馬建豪此次再度回歸中華男籃，出征此次亞洲盃。（圖／記者湯興漢攝）