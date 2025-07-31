快訊／阿巴西首度聯手賀丹、賀博　喊話林書緯加入中華隊一起拚

▲阿巴西相當期待和賀丹、賀博聯手出擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

「黑豹」阿巴西此次再度入選中華男籃12人國手名單，將出征8月5日在沙烏地阿拉伯開打的2025年亞洲盃男籃賽。此次也將是阿巴西首度與台美混血的「賀家兄弟」賀丹、賀博合作，阿巴西也相當期待能擦出何等火花。另外，阿巴西也向近日取得FIBA認證的林書緯喊話，期待未來能在中華隊一起合作奮戰。

本屆亞洲盃男籃賽將於8月5日至17日在沙烏地阿拉伯舉辦，中華男籃12人正選國手名單31日正式揭曉，先前因為赴美進行個人訓練而缺席瓊斯盃的阿巴西，此次也再度入選中華隊效力。

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阿巴西表示，「目前個人狀況還不錯，圖齊教練給我的任務也很明確，就是上了場就幫助球隊得分，並且做好防守。」

談到此次將和瓊斯盃表現優異的雙箭頭兄弟檔賀丹、賀博聯手出擊，阿巴西則表示，「賀家兄弟很有天份，我很期待和他們配合，他們也為團隊帶來很多正能量。」

另外，針對日前同樣透過申請，取得FIBA認證「本土球員」身份的林書緯，阿巴西則表示，「很開心，有另一位好手能來幫助中華隊，我希望未來林書緯也能加入一起在中華隊打拚。」

針對此次亞洲盃目標，阿巴西則明確透露，當然希望先幫助中華隊挺進8強，接著再來拚4強資格，亞洲盃預賽分組首戰對上菲律賓一定要全力搶勝。

中華男籃此次預賽被分在D組，對手包括紐西蘭、菲律賓以及伊拉克，預賽分組龍頭將直接取得8強資格，至於分組2、3名則將進入附加賽，爭取8強門票。

▲阿巴西此次將再度為中華隊出征亞洲盃男籃賽。（圖／記者湯興漢攝）