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中華男籃硬漢回來了　胡瓏貿拚亞洲盃喊話拿出最佳表現

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡瓏貿此次再度加入中華隊，出征此次亞洲盃男籃賽。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃即將出征8月5日在沙烏地阿拉伯開打的2025年亞洲盃男籃賽，此次中華隊當家禁區硬漢「龍貓」胡瓏貿再度回歸出擊。胡瓏貿強調，「先不談要在本屆亞洲盃達成怎樣的目標，就是拿出最好的表現，不要想太多反而結果會比較好。」

先前因為隨母隊在TPBL職籃年度總冠軍賽奮戰，隨後辭退本次瓊斯盃，胡瓏貿在經過短暫調整後，此次再度重返中華隊陣營，要為接下來的亞洲盃男籃賽全力備戰。

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胡瓏貿表示，「在TPBL賽季結束後，也有請球隊體能教練來幫我安排恢復性的訓練菜單，也幫助我能夠快速銜接到中華隊的訓練節奏，自己整體狀態都還不錯。」

胡瓏貿強調，「經歷過大傷、開刀，還能夠再次回到中華隊效力，我很珍惜這樣的機會。加上圖齊教練的體系我也很熟悉，因此整體磨合狀況很不錯。」

談到和首次入選亞洲盃國手的賀丹、賀博兄弟檔同隊，胡瓏貿強調，「賀家兄弟都是年輕即戰力，身體素質與技術、態度都很成熟，對團隊來說是很棒的幫助。」

至於近日林書緯取得FIBA認證，未來在該體系之下的國際賽都將被視為台灣本土球員出賽，胡瓏貿則表示，「多一位即戰力球員，永遠都是好事，只是林書緯這次集訓來不及加入，所以有點可惜。」

本屆亞洲盃男籃賽，中華隊在預賽D組將和紐西蘭、菲律賓以及伊拉克同組，胡瓏貿評估，「要擊敗紐西蘭確實會有難度，但我們仍然會全力一搏，現實面來說，看要拚分組第2名或是第3名，後面將對上中國、日本，屆時就看教練團如何部署。」

關鍵字： 胡瓏貿中華男籃中華隊亞洲盃台籃

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