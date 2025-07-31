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快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

▲TPBL、PLG雙職籃合作、合併確定破局。（圖／TPBL提供）

▲TPBL、PLG雙職籃合作、合併確定破局。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

延宕多時的台灣雙職籃TPBL、PLG合併、合作案，31日晚間終於迎來最終「完結篇」，TPBL職籃稍早發出聲明指出，已盡所有責任及最大努力，對於兩聯盟仍未能達成共識深感遺憾。

TPBL也表態，將以現有7隊規模，籌備緊接而來之新賽季，故即日起停止所有合併討論，專注於準備2025-26賽季，並於明（1）日公告新人選秀會相關事宜。

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TPBL聲明如下：

社團法人台灣職業籃球大聯盟(TPBL)自7/25發佈聲明後，持續以合併為前提與PLG進行溝通。TPBL始終相信唯有團結才能壯大台灣職籃；唯有整合，才能創造更具競爭力與發展性之職業環境。

TPBL本次溝通採取積極態度，提出更明確訴求，要求PLG於7/31前：

1.針對違反承諾，主動洽詢第四隊之事予以說明。

2.提出2025-26賽季，共組「新聯盟籌備會暨工作小組」，共同推進新聯盟成立 進度，研擬選秀、規章與其他相關重點事宜。

3.提出以2026-27賽季達成兩聯盟正式合併之目標。

然而經近一週的溝通與等待，TPBL仍未獲得PLG針對以上訴求的具體回應，僅得到以合作爲主的反饋，並提出希望延長回覆時間，針對違反承諾之事隻字未提。

TPBL認為以「合併」為前提的洽談，貴在雙方對於誠信之重視，並應盡最大努力排除任何可能影響最終達成合併的因素。故TPBL提出以成立新聯盟籌備會暨工作小組，以及2026-27賽季完成合併為目標。

無奈PLG始終不願正面回應合併之訴求，在無法形成共識的前提下，TPBL亦將籌備緊接而來之新賽季，故即日起停止所有合併討論，專注於準備2025-26賽季，並於明（1）日公告新人選秀會相關事宜。

TPBL已盡所有責任及最大努力，對於兩聯盟仍未能達成共識深感遺憾。TPBL尊重PLG之立場與選擇，我們會繼續以開放、務實的態度前行，持續為球迷、球員打造更好舞台，再創台灣籃球嶄新篇章。

▲TPBL、PLG雙職籃合作、合併確定破局。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 台籃TPBLPLG合併合作

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