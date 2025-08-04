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徐薇淩「獵鷹秀」！　英國女子公開賽寫佳績並列第6名

▲▼巴黎奧運女子高爾夫，徐薇淩以4天總成績283桿作收，最終拿下並列第8位。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球女將徐薇淩在本屆英國女子公開賽拿下並列第6名佳績。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA本季最後一場大賽「英國女子公開賽」，4日進行最終回合。台灣高球好手徐薇淩表現搶眼，全場繳出70桿，總桿282桿，最終取得並列第6名，帶回30萬2157美元獎金，這也是她在英國公開賽的個人最佳戰績，同時生涯第3次於大賽闖進前10名。

回顧賽事過程，徐薇淩前三輪分別打出71、72、69桿，穩定挺進前10行列。決賽輪一開始雖連吞兩個柏忌，但她在第4洞抓鳥成功止跌，第6洞更是打出精彩老鷹，接著第9洞再添1鳥。雖然第10洞再度失誤吞下柏忌，但最終一洞以小鳥作結，順利完成比賽。

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賽後她開心表示，「雖然開局有些緊張，前兩洞節奏太快，甚至開球落草叢、下沙坑，不過從第4洞開始逐漸找回手感，尤其第6洞的老鷹讓她情緒穩定不少。連續征戰讓她感到有些疲憊，預計休息一到兩周再重返LPGA賽場。」

徐薇淩生涯在大賽最佳紀錄為2018年美國公開賽第5名，本季也曾於KPMG女子PGA錦標賽拿下並列第10。至於另一位台灣選手曾雅妮，今日抓下1鳥但吞下5柏忌，最後以76桿作收，總桿299桿排在並列第63名。冠軍則由日本選手山下美夢有奪下，最終以277桿封后，抱回高達146萬2500美元的冠軍獎金。

關鍵字： 徐薇淩高爾夫球高球英國公開賽

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