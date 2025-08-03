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高雄Formosa 7s足球賽落幕　Attackers雙冠稱霸U13、U14

▲U16壓軸戰役Getafe FC驚險奪冠、Kaohsiung Attackers FC U13奪冠、Attackers FC U14以出色傳控球風主導比賽節奏。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Kaohsiung Attackers FC U13奪冠。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

港都高雄3日化身「足球城市」嗨翻天！2025 Formosa 7s國際七人制足球錦標賽在港都圓滿畫下句點。地主Kaohsiung Attackers FC在U13、U14兩組別「雙喜臨門」勇奪冠軍，讓南台灣的足球熱情直接衝破天際線！不過，最刺激的U16壓軸大戲，上演「歐洲鬥亞洲」戲碼，由來自西班牙的Getafe FC，硬碰日本足球名門大津高校，雙方廝殺到延長賽還不夠，最後PK大戰Getafe FC靠著門神開外掛，以3比1氣走大津，抱走冠軍金盃！

U13決賽，Attackers FC對上銀河射手，上半場雙方你來我往，上演雙方0比0難越雷池一步。Attackers教練團中場休息，提醒小將們冷靜應戰。關鍵時刻，Attackers的13號「足球小英雄」顏鼎紘，在中場成功抄截，隨後上演「一條龍」戲碼，過人、盤球、起腳，球應聲入網！

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▲U16壓軸戰役Getafe FC驚險奪冠、Kaohsiung Attackers FC U13奪冠、Attackers FC U14以出色傳控球風主導比賽節奏。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Attackers FC U14以出色傳控球風主導比賽節奏。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

這球不只幫助Attackers打破僵局，更奠定勝基，最終就靠這1分，Attackers成功封王！教練翁偉賓賽後笑說，「小朋友冠軍戰容易緊張，我們提醒他們放輕鬆。雖然一度不穩，但他們堅持到最後，真的太棒了！」

另外，Attackers門將謝明洋也功不可沒，多次神勇撲救，擋下對手攻勢，絕對是守護勝利的「隱形MVP」。值得一提的是，Attackers U13梯隊這次賽事5天內狂操10場，體能、意志力都達到「魔鬼等級」，小小年紀就展現超齡的成熟與穩定，Attackers青訓系統，果然名不虛傳！

U14決賽，Attackers FC延續U13的氣勢，靠著精準的傳控球，把樂活豹耍得團團轉。開賽不到1分鐘，Attackers前鋒就用一記「世界波」長射，直接轟炸球門，先馳得點！

隨後Attackers持續掌控比賽節奏，最終順利奪冠。教練陳貴人表示，「我們強調控球和跑位，這批孩子的理解力和執行力都非常好，持球時能清楚判斷隊友位置，射門選擇也很果斷。」這批以國中生為主的梯隊，展現出超齡的比賽智慧和團隊默契，技術、心態、戰術理解都具備職業水準，未來「錢」途無量！

本屆賽事壓軸好戲，由西班牙Getafe FC對上日本大津高中。雙方實力旗鼓相當，正規賽70分鐘內互不相讓，你來我往踢成2比2平手。進入殘酷的PK大戰，氣氛緊張到讓人窒息！Getafe FC門將猶如「章魚哥」附身，連續擋下對手射門，加上隊友穩定的罰球，最終Getafe FC以3比1勝出，成功捧起U16冠軍獎盃！

Formosa 7s賽事，Kaohsiung Attackers FC展現西甲青訓的驚人成果，證明從基層到菁英的一貫養成策略是成功的。柏文健康事業表示，未來將持續舉辦或參與國際青少年賽事，推動台灣青訓與世界接軌，打造更多具國際競爭力的年輕足球新星，讓台灣足球在世界舞台發光發熱！

▲U16壓軸戰役Getafe FC驚險奪冠、Kaohsiung Attackers FC U13奪冠、Attackers FC U14以出色傳控球風主導比賽節奏。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲U16壓軸戰役Getafe FC驚險奪冠。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s足球賽足球

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