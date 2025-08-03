運動雲

>

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽高雄落幕　推估締造1億觀光效益

▲Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3比1於PK大戰中勝出，勇奪冠軍。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

▲Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3比1於PK大戰中勝出奪冠。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽」於今日在高雄圓滿結束，為期5天的賽會匯集來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等超過ㄓ個國家地區的隊伍，共有132支青少年足球隊參與，參賽選手總數達2500人。比賽期間，高雄國家體育館、楠梓足球場及高雄大學三地同步開踢，讓高雄成為亞洲青少年足球交流的熱點，現場洋溢青春活力，也展現台灣舉辦國際賽事的實力與熱情。

今年賽事吸引96支來自外縣市及國外的隊伍，以及36隊高雄本地代表隊，活動總規模突破10,000人，包含選手、教練、家長與相關工作人員。大量參賽者與隨行人員選擇在高雄住宿、用餐並觀光消費，帶動地方旅宿、餐飲、交通等相關產業商機。主辦單位柏文健康事業估算，賽事期間創造的觀光與商業消費效益預計超過1.05億元，為高雄注入龐大經濟活力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

閉幕典禮上，高雄市運動發展局長侯尊堯表示，高雄積極推動運動產業國際化，Formosa 7s正是展現城市品牌與國際能見度的重要賽事。

他強調，「透過這樣的國際賽事，不僅讓世界看見台灣年輕選手的潛力，也讓高雄成為亞洲青少年足球交流的重要舞台。」侯局長同時指出，市府未來將持續與各界合作，藉由運動推動城市外交與產業發展，讓運動成為市民生活的一部分，更是高雄連結國際的關鍵橋梁。

柏文健康事業表示，未來將與國內外足球單位持續攜手，推出更多不同層級與多元化的賽事，致力將Formosa 7s打造為亞洲具代表性的青少年足球品牌，並培育更多具潛力的新星。儘管今年賽事已結束，台灣朝著成為亞洲國際青少年足球重鎮的腳步仍持續前進。

▲Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3比1於PK大戰中勝出，勇奪冠軍。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

關鍵字： Formosa 7s國際七人制足球錦標賽足球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高雄Formosa 7s足球賽落幕　Attackers雙冠稱霸U13、U14

高雄Formosa 7s足球賽落幕　Attackers雙冠稱霸U13、U14

高雄AttackersU13、U9雙捷報　Formosa 7s錦標賽晉級4強

高雄AttackersU13、U9雙捷報　Formosa 7s錦標賽晉級4強

U16頂尖水準！　日本大津高中5比0完勝陽信北競企甲梯隊

U16頂尖水準！　日本大津高中5比0完勝陽信北競企甲梯隊

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽　高雄Attackers捍衛主場

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽　高雄Attackers捍衛主場

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

【每日一頂】黑汪頭頂各種物品！蔬菜水果樣樣來

熱門新聞

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

U12世界盃／違規使用投手　中華隊主帥銅牌戰遭禁賽　

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

鄧愷威大聯盟初先發3.1局失5分挨轟吞敗　大都會12比6勝巨人

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

2中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4鄧愷威挨轟交學費！3.1局失5分退場

5美國連3年闖決賽！台灣只能打銅牌戰

最新新聞

1唐西奇預言湖人下季防守大提升

2Formosa 7s足球錦標賽　高雄圓滿落幕

3Formosa 7s足球賽　高雄Attackers雙冠

4李吳永勤9年初嚐勝投滋味：不敢想MVP

5搶下致勝分　張育成：MVP要給永勤

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

富邦三本柱化身OL熱舞　網友暴動：我要上班！

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366