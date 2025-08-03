2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽高雄落幕　推估締造1億觀光效益

▲Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3比1於PK大戰中勝出奪冠。（圖／柏文事業股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽」於今日在高雄圓滿結束，為期5天的賽會匯集來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等超過ㄓ個國家地區的隊伍，共有132支青少年足球隊參與，參賽選手總數達2500人。比賽期間，高雄國家體育館、楠梓足球場及高雄大學三地同步開踢，讓高雄成為亞洲青少年足球交流的熱點，現場洋溢青春活力，也展現台灣舉辦國際賽事的實力與熱情。

今年賽事吸引96支來自外縣市及國外的隊伍，以及36隊高雄本地代表隊，活動總規模突破10,000人，包含選手、教練、家長與相關工作人員。大量參賽者與隨行人員選擇在高雄住宿、用餐並觀光消費，帶動地方旅宿、餐飲、交通等相關產業商機。主辦單位柏文健康事業估算，賽事期間創造的觀光與商業消費效益預計超過1.05億元，為高雄注入龐大經濟活力。

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閉幕典禮上，高雄市運動發展局長侯尊堯表示，高雄積極推動運動產業國際化，Formosa 7s正是展現城市品牌與國際能見度的重要賽事。

他強調，「透過這樣的國際賽事，不僅讓世界看見台灣年輕選手的潛力，也讓高雄成為亞洲青少年足球交流的重要舞台。」侯局長同時指出，市府未來將持續與各界合作，藉由運動推動城市外交與產業發展，讓運動成為市民生活的一部分，更是高雄連結國際的關鍵橋梁。

柏文健康事業表示，未來將與國內外足球單位持續攜手，推出更多不同層級與多元化的賽事，致力將Formosa 7s打造為亞洲具代表性的青少年足球品牌，並培育更多具潛力的新星。儘管今年賽事已結束，台灣朝著成為亞洲國際青少年足球重鎮的腳步仍持續前進。