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旗津基層籃球營開訓　海神唐維傑、呂威霆、蘇文儒任客座教練

▲海神唐維傑、呂威霆現身「旗津基層籃球營隊」開訓儀式。（圖／海神提供）

▲海神唐維傑、呂威霆現身「旗津基層籃球營隊」開訓儀式。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

旗津造船者籃球隊攜手高雄137籃球教育體系，為回饋在地並推動體育向下扎根，於8月4日上午9時在旗津國小禮堂舉辦聯合開訓典禮，正式啟動為期五天的「旗津基層籃球營隊」。本次活動不僅邀請高雄全家海神職業籃球隊的呂威霆、唐維傑現身開訓儀式，兩位球星及蘇文儒也將在營隊期間擔任客座教練，親自傳授球技，讓參與學生有機會直接向職業選手學習。

這場暑期籃球營由旗津國中、旗津國小和中洲國小共同主辦，並獲得中信造船集團副董事長韓育霖、掌門精釀餐酒館董事長陳志豪、阜美消防科技公司董事長嚴順福等地方企業大力捐助。營隊課程由謝玉娟教練創立的「一三七籃球體系」專業團隊設計，義守大學甲組球員也加入執教陣容，確保學員能在專業環境下學習籃球基礎、團隊合作及實戰技巧。

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▲海神唐維傑、呂威霆現身「旗津基層籃球營隊」開訓儀式。（圖／海神提供）

▲海神唐維傑細心指導學員。（圖／海神提供）

本次夏令營於8月4日至8日在旗津國中、旗津國小及中洲國小三地同步展開，吸引大量熱愛籃球的中小學生踴躍參加。活動設計豐富，從基本動作訓練到團隊協作、比賽實戰皆涵蓋其中，希望讓學童在暑假期間不僅培養運動興趣，更能提升球技與自信心。

旗津造船者籃球隊領隊陳志豪表示，旗津地區資源有限，因此更希望透過實際行動支持基層體育教育，讓每位有興趣的孩子都能接受專業訓練，進而激發對籃球的熱情。旗津國中校長黃火炎也強調，造船者隊作為在地企業支持的團隊，致力於回饋鄉里，期望促進小島籃球運動生根，帶動學校間的體育風氣。

▲海神唐維傑、呂威霆現身「旗津基層籃球營隊」開訓儀式。（圖／海神提供）

▲海神呂威霆與學員親切互動。（圖／海神提供）

關鍵字： 海神蘇文儒呂威霆唐維傑

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