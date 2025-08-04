夢想家教練團再升級　澳洲韓裔丹尼爾金加入

▲夢想家教練團再升級，澳洲韓裔丹尼爾金加入擔任助理教練。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（4）日宣布，教練團隊迎來新成員澳洲籍韓裔的丹尼爾・金（Daniel Kim）將於2025-26賽季擔任助理教練職務。現年34歲的丹尼爾擁有豐富的執教歷練，專精於影像分析及球員發展，預計為球隊教練團帶來更多實戰深度。

丹尼爾的職業經歷跨足多國，2024-25賽季曾在日本德島甘巴魯斯（Tokushima Gambarous）擔任助理教練，2023年則是澳洲NBL1 East Inner West Bulls的總教練。他過去也在澳洲多支NBL球隊擔任教練團特別助理、影片分析師等職務，包括Illawarra Hawks、Adelaide 36ers與Sydney Kings，並曾為肯亞國家隊負責影片分析。

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丹尼爾強調，自己擅長細膩觀察與現代化訓練方式，未來希望將這些專業帶進夢想家團隊。

談到加盟夢想家，丹尼爾表示，「很榮幸能成為這支充滿活力與經驗的團隊一員，已經迫不及待迎接新賽季的挑戰。」他也分享，重視與球員之間的信任與溝通，認為團隊默契是贏球關鍵。

「我從許多優秀教練身上學到不少，希望能把熱情與新觀點帶給球隊，協助球員養成穩定的贏球習慣。」此外，對於即將展開的台灣生活，丹尼爾笑稱還沒嚐過台灣料理，但特別期待牛肉麵。

夢想家總經理韓駿鎧則表示，丹尼爾在影片分析及技術指導方面的專業，將顯著提升教練團在戰術規劃與個人訓練上的效率。韓駿鎧指出，丹尼爾具備澳洲、日本等地的國際經驗，能帶給球隊全新視角與實戰能量。