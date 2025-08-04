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海神找日本職籃資歷扣將　還是球隊執行長史丹佛大學學弟

▲海神再找新洋將，擁有多年日本職籃資歷的崔維斯加盟。（圖／海神提供）

▲海神再找新洋將，擁有多年日本職籃資歷的崔維斯加盟。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊4日宣佈簽下史丹佛畢業，擁有日本B1資歷的球員崔維斯（Reid Travis），29歲的崔維斯身高203公分，職司大前鋒與中鋒位置，曾在G League與德國出賽，擁有穩健的中距離與機動性，近5年都在日本B1聯盟發展。崔維斯表示，「我已等不及到高雄，希望我們能拼下冠軍讓神隊友們感到驕傲！」

崔維斯高中時期籃球、美式足球雙棲，畢業後就讀自史丹佛大學，曾入選美國大學體育協會（NCAA）表現卓越優秀運動員獎。大學後期轉學至肯塔基大學讀一年研究所後展開職業生涯，先後赴德國聯賽、日本Ｂ聯盟，2020-23賽季效力島根魔術隊、2023-24 G League 印第安納瘋蟻隊、2023-24 轉戰北海道風神隊、2024-25效力澀谷陽光搖滾隊。

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崔維斯效力北海道風神隊期間場均16.8分、9籃板、1.4助攻，上季效力澀谷陽光搖滾出賽41場，場均13.2分、6.9籃板。與海神隊執行長李偉誠（Wilson）同樣來自史丹佛大學，崔維斯對於全新挑戰充滿期待，「我之前就聽過台灣是個很棒的地方，也與執行長Wilson有很愉快的對談，讓我對加入海神隊充滿期待。這個夏天會持續增進籃球技能，保持體能，目標幫助球隊拿下總冠軍。」

費雪過去執教大阪七福神時就曾與效力島根魔術隊的崔維斯有過交手紀錄，「他有很好的籃板觀念、中距離及外線能力，善於擋拆符合海神陣型需求，是少見兼具禁區破壞力及機動性強的球員，能提供球隊需要的快速攻防轉換移動能力。」

關鍵字： 崔維斯海神TPBL台籃Reid Travis

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