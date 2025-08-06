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快訊／沒有旅日！　變成台灣本土球員的林書緯和國王續約3年

▲林書緯與國王完成3年續約。（圖／新北國王提供）

▲林書緯與國王完成3年續約。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（6）日宣布與控球後衛林書緯完成三年續約！自2022年加入國王後，林書緯在場上扮演串聯全隊的關鍵角色，無論在戰術執行、節奏掌控或臨場判斷上，皆展現出高度穩定性與成熟度。國王球團表示，此次續約不僅代表球團對其長期貢獻的肯定，也顯示球隊將持續以他為後場核心之一，進一步鞏固整體戰力結構。

過去三個賽季，林書緯在新北展現天賦，讓各界看見他逐漸成熟的控球與比賽閱讀能力。2022–23 賽季他入選 P. LEAGUE+ 年度第一隊，2023–24 賽季則以場均 6.7 次助攻成為聯盟助攻王，並創下單場 19 助攻的紀錄。

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國王轉戰 TPBL 後，林書緯持續維持穩定表現，2024–25 賽季繳出場均 12 分、5.6 助攻、3.8 籃板的成績，入選聯盟年度第二隊，並幫助球隊完成二連霸。無論是進攻組織、節奏掌握，或是關鍵時刻的臨場應對，他皆展現出穩健表現，成為團隊整體運作的重要一環。

新北國王總經理毛加恩表示，「能夠與書緯完成續約，是球隊戰力布局上重要的一步。他已經多次證明自己是聯盟頂尖的控球後衛，不論是在數據上的貢獻，還是面對關鍵時刻的臨場表現，都展現出相當穩定與成熟的領導力。他能夠持續身披國王戰袍，我們感到非常肯定與期待。相信他在接下來職業生涯，將持續帶領球隊向更高目標前進，爭取更多榮耀。」
 

關鍵字： 林書緯國王續約TPBL台籃

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