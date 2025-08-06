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快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃在陳盈駿單場狂轟34分帶領下，亞洲盃首戰就撂倒強敵菲律賓。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

被譽為近10年來「最強中華男籃」，中華隊在2025亞洲盃男籃賽首戰，果然打出亮眼一役！預賽D組首場比賽就交手亞洲強敵菲律賓，此戰開賽中華隊靠陳盈駿領軍飆分，首節一度以17分大幅領先，隨後賀博、林庭謙相繼跳出穩住中華隊領先優勢，在陳盈駿轟下驚人34分帶領下，中華男籃以95比87擊敗菲律賓，寫下漂亮勝利。

此戰開賽中華隊派出陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿以及高柏鎧擔任先發，開賽雙方都仍在找尋比賽感覺，但中華隊靠著賀博首開紀錄，隨後陳盈駿連拿8分帶起氣勢。

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菲律賓雖然靠著歸化砍將布朗李（Justin Brownlee）包辦團隊前8分，但中華隊又靠「黑豹」阿巴西以及陳盈駿連續三分冷箭，一度取得27比10大幅領先，但菲國男籃布朗李飆進後場壓哨三分彈，不過首節打完中華男籃表現出色，在陳盈駿單節拿下11分領軍下，以27比16領先。

第2節開局，菲律賓持續靠著布朗李開局連拿5分帶起反攻氣勢，菲國男籃一度追到僅4分差，所幸此戰手感最燙的陳盈駿再度飆進三分球穩住陣腳。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲賀博首度代表中華男籃出征亞洲盃，首戰也有14分進帳。（圖／取自FIBA官網）

隨後菲律賓雖然再度逼近到4分差，但賀博先是強勢切入得手，隨後又在三分外線開火，加上高柏鎧兩罰俱中，中華男籃又回到11分穩定領先，半場打完就以43比34壓制菲律賓。

上半場打完，中華男籃以陳盈駿三分球4投3中轟下17分最高，備受期待的賀博在首場中華隊正式國際賽，上半場也拿到10分、4籃板，林庭謙6分、高柏鎧5分、7籃板。

第3節菲律賓持續靠手感最火燙的布朗李單打追分，但中華隊禁區支柱高柏鎧連續兩次強勢3分打，加上陳盈駿持續三分線外開火，又讓領先擴大來到15分之多。

不過菲律賓帥哥搖擺人拉莫斯（Dwight Ramos）三分球幫助球隊持續追分，但中華隊也有林庭謙連續三分火力回擊，加上曾祥鈞替補捍衛禁區有功，中華隊持續穩住領先優勢，3節打完仍以71比62取得領先。

末節中華隊火力持續加溫，除了陳盈駿維持好手感，包括阿巴西、馬建豪都有所建樹，但菲國男籃展現韌性奎昂博（Kevin Quiambao）三分球破網再次追到6分差，不過陳盈駿先是製造菲國頭號大將布朗李5犯畢業，隨後又是三分球再度命中，讓中華隊士氣大振。

隨後陳盈駿兩罰俱中，再度幫助中華隊拉開11分領先，終場前43.9秒高柏鎧接獲林庭謙妙傳，禁區單臂重扣奠定勝果，在陳盈駿全場狂轟34分、2籃板、2助攻、2抄截，賀博、林庭謙各有14分進帳，高柏鎧也貢獻16分、9籃板攜手合作下，中華男籃在亞洲盃首戰就以95比87力克強敵菲律賓，寫下又一場精彩國際賽勝利。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃歸化大將高柏鎧全場貢獻16分、9籃板表現出色。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊亞洲盃陳盈駿賀博林庭謙高柏鎧菲律賓台籃

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