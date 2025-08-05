UBA歷史總得分王拚職籃　劉丞勳鎖定狀元考驗仍在「抗壓性」

▲來自健行科大的砍將劉丞勳，將是本屆TPBL職籃選秀狀元大熱門。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽生涯4季共累積「1457分」，成為歷史「總得分王」，以及千分里程碑「最速男」。身高192公分、90公斤，主打得分後衛的劉丞勳，在大學畢業確定踏上職籃選秀舞台後，儼然成為本屆台灣職籃待選新秀中，「選秀狀元」的最大熱門人選。正面態度加上苦練特性，搭配強大得分爆發力成為最大本錢，然而，面對高強度賽事的挑戰與心態拿捏，將成為劉丞勳未來能走多遠的最大關鍵。

來自籃球傳統強權泰山高中、健行科大，劉丞勳高中時期曾幫助泰山奪下隊史HBL首冠榮耀，進入健行後，雖然大學4年從未幫助球隊奪下UBA總冠軍，但大一季軍、大二到大四則都維持在亞軍水準。

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劉丞勳在大學時期的個人榮耀更是不計其數，在大學菜鳥賽季拿下新人王後，劉丞勳持續進化在大一升大二的暑假積極苦練外線，也進行投籃姿勢修改，此舉果然讓他蛻變成為「得分機器」，從此外線能力也大幅提升，整個UBA生涯的三分球命中率有高達38.3％水準。

在外線能力大幅提升，搭配本身就具備的強大切入破壞力下，劉丞勳大三賽季就成為UBA「千分里程碑」最快達標者，更在大四賽季超越原紀錄保持人曾祥鈞，以總得分1457分，成為UBA大專籃球聯賽歷史總得分王。

不過雖然締造無數紀錄，但劉丞勳最終仍決定朝台灣職籃舞台邁進，確定暫時先放棄旅外夢想情況下，劉丞勳幾乎篤定將是台灣職籃今年的「選秀狀元」最大熱門人選。

目前台灣兩職籃聯盟PLG、TPBL在日前「合作、合併案」都相繼破局情況下，新賽季TPBL職籃已經率先宣布將於8月11日舉辦2025年的TPBL新人選秀會，而手握「狀元籤」的新竹御嵿攻城獅也有極高機率將挑選劉丞勳入隊。

攻城獅總經理張樹人表示，「目前檯面上幾位狀元預測熱門，我們確實對於劉丞勳有較高興趣，他有一種好鬥的心態，目前我們球隊確實缺乏這種特質，加上我們希望能拉高整體後衛線的高度，未來也希望劉丞勳能夠有兼打控球後衛的能力。」

日前落幕的瓊斯盃，劉丞勳代表中華白隊出賽，在6場比賽中僅繳出3.5分，外帶22.6%的投籃命中率，整體表現並不如預期。

對於劉丞勳來說，眼前最大考驗仍是在面對高強度、賽季時間漫長的職籃舞台，能否展現足以扛起「狀元」標籤的足夠戰力，對於外界高規格檢視的抗壓性，也將是值得觀察重點。

▲劉丞勳是UBA大專籃球聯賽歷史總得分王。（圖／記者李毓康攝）