亞洲盃男籃賽記者會烏龍　兩度稱中國台北、還叫陳盈駿「盈先生」

▲中華男籃漂亮擊敗強敵菲律賓，但亞洲盃賽後記者會主持人卻是烏龍百出。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在2025亞洲盃男籃賽D組預賽首戰就打出佳作，以95比87擊敗強敵菲律賓，其中當家主控陳盈駿全場狂砍34分，寫下個人中華隊生涯代表作表現。不過此戰賽後記者會上，主持人卻大搞烏龍，除了兩度稱中華隊為「中國台北」，更把陳盈駿稱為「盈先生」，在菲律賓隊受訪時，也將對方總教練孔恩（Earl Cone）叫成中華隊主帥圖齊（Gianluca Tucci），可說是錯誤百出。

亞洲盃男籃賽本次在沙烏地阿拉伯開打，中華隊首戰就傳來捷報，靠著陳盈駿單場狂轟34分，搭配高柏鎧16分、9籃板，賀博以及林庭謙各有14分進帳下，中華隊全場一路壓制對手菲國男籃，最終以8分贏球，搶下小組賽關鍵勝利。

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此戰賽後包括中華男籃總教練圖齊、單場最佳球員陳盈駿都受邀出席官方記者會，不過現場記者會主持人卻是狀況百出，不僅是兩度將中華男籃的「Chinese Taipei（中華台北）」稱為「China Taipei（中國台北）」，更是把陳盈駿的姓氏搞錯，直接稱他是「盈先生」。

就連在中華隊之前受訪的菲律賓隊，主持人同樣鬧笑話，將對方總教練孔恩叫成是中華隊主帥圖齊，讓孔恩當場糾正主持人錯誤，場面相當尷尬。

雖然記者會烏龍百出，但中華男籃仍打出驕傲一戰表現，已經連續兩次在FIBA正式國際賽擊敗菲律賓國家隊主力陣容，展現逐步蛻變氣勢。

接下來中華男籃在本屆亞洲盃小組賽第2戰，將於台灣時間7日晚間19時交手伊拉克，力拚小組賽2連勝。