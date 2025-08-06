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快訊／單場轟34分宰菲　陳盈駿中華隊封神之作賽後不居功

記者杜奕君／綜合報導

被譽為近年來「最強中華男籃」情況下，中華隊在2025亞洲盃男籃賽首戰果然沒有讓球迷失望，面對強敵菲律賓，中華隊僅在開賽0比2落後之後，全場就一路取得領先優勢，當家主控陳盈駿此戰三分球8投6中狂轟34分，寫下個人代表中華隊生涯代表作，也幫助中華男籃以95比87擊退菲律賓。賽後陳盈駿及總教練圖齊都點出，團隊防守展現韌性，是此戰勝利最大關鍵。

亞洲盃首戰，中華男籃在預賽D組面對強敵菲律賓，由於上次亞洲盃資格賽第3階段，中華隊在主場強勢擊敗菲律賓，也讓菲國男籃此戰賽前就喊話要強勢復仇奪勝。

不過此戰菲律賓僅在開賽2比0領先後，就一路陷入挨打局面，中華男籃靠著陳盈駿火燙手感，首節就一度取得多達17分大幅領先，隨後包括賀博、林庭謙以及高柏鎧都在進攻端有所建樹，菲律賓雖然多次追近比分，但中華隊始終保持領先優勢，最終就以8分之差勝出。

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此戰勝利對中華男籃來說意義重大，除了是在FIBA正式國際賽「2連勝」菲律賓之外，此次亞洲盃開打前FIBA評估「戰力榜」，菲律賓排名所有參賽隊伍第6位，而中華隊則是倒數第5位，僅排在第12位，但首戰就強勢擊潰菲律賓，也證明此次中華男籃絕對是有備而來。

中華男籃主帥圖齊就表示，「整場比賽我們幾乎都沒有落後過，我們確實執行了賽前制定的計畫，我們以我們的方式打這場比賽，雖然對手有很多二波進攻得分，但我們沒有喪失信心，我們值得這場勝利。」

「陳盈駿是中華隊非常重要的領袖，今天他在進攻端的表現非常亮眼，但團隊防守也做得非常好，雖然對手有21個進攻籃板，但我們還是全場都沒陷入落後局面。」圖齊如此說道。

至於成為贏球關鍵要角的陳盈駿也表示，「教練團給團隊制定了非常好的作戰計劃，球員們也確實執行，我們攻擊了對手的弱點，我們整場都努力和對手對抗，雖然讓對手有較多的二波得分，但我們還是努力爭搶籃板，在防守端做出貢獻。」

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃當家主控陳盈駿狂砍34分，率隊在亞洲盃首戰擊退強敵菲律賓。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 陳盈駿中華隊中華男籃台籃亞洲盃

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