金塊狂輸43分　戈登：不能怪裁判且必須保持強硬

▲金塊戈登強調接下來的比賽必須打出更強硬的態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊8日在季後賽次輪吞下慘烈敗仗，最終以106比149不敵奧克拉荷馬雷霆，雙方系列賽戰成1比1局面。賽後金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）表示，「一場比賽被對手狂虐40多分，這絕對不能怪裁判，我們首先要忘了這些，保持強硬的態度，持續專注在自身的比賽中。」

金塊首戰在雷霆主場完成精彩逆轉勝，靠著正是戈登不可思議的三分球準絕殺美技展現，但今日G2再次碰頭，雷霆顯然有備而來，全場一路壓制金塊，上半場就轟下打破季後賽半場紀錄的「87分」，最多一度領先達48分，最終在14人上場都有得分紀錄的優勢火力帶動下，主場輕取金塊，也讓雙方戰成系列賽1比1局面。

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此戰金塊團隊狀態低迷，除了衛斯布魯克（Russell Westbrook）替補攻下全隊最高19分、5助攻，王牌球星約基奇（Nikola Jokic）17分、8籃板、6助攻，但也發生6次失誤，且3節沒打完就吞下6犯提前退場。

全場拿下10分、5籃板的戈登賽後則強調，「我們必須忘掉這一切，好好執行我們的戰術，同時保持敏銳的球場嗅覺以及強硬態度，持續專注在自身的比賽就行了。」

接下來G3、G4，金塊將回到主場迎戰雷霆，系列賽前兩戰客場已經搶下1勝情況下，金塊若能如戈登所言，重新找回攻守節奏，接下來的比賽仍將大有可為。