阻止尼克球迷入侵「汽車城」　活塞季後賽主場購票限制令出爐

▲活塞避免季後賽對手尼克球迷大舉入侵自家主場，將祭出購票限制令。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季例行賽正式告一段落，16日起率先有「附加賽」展開熱戰，接著季後賽就將正式展開。本季確定以東區第6種子身份重返季後賽舞台的底特律活塞，首輪確定將碰頭東區第3種子紐約尼克，為了避免自家主場遭到尼克球迷大舉「入侵」，活塞球團也公布了季後賽主場購票限令，規定僅有限定地區球迷，才能購買主場門票。

為了避免紐約球迷大舉入侵汽車城，出現季後賽喧賓奪主場面，活塞球團稍早公告季後賽相關購票規定，首輪主場球賽門票採取「限定地區」販售，只有密西根、俄亥俄、印第安納、加拿大安大略等地區的球迷才能購買，球團也將根據購票者的信用卡帳單所在地，來進行相關購票資格審核。

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活塞球團則向《紐約郵報》澄清，此舉並不是要阻止紐約球迷大舉進入活塞主場，但《雅虎體育》則點出，去年尼克在季後賽首輪交手費城七六人時，就有許多尼克球迷前往七六人主場，讓現場變成很像是在尼克主場，也導致活塞此次祭出購票限制令，希望確保主場球迷聲勢。

不過雖然活塞球團下達購票限制令，但尼克球迷若想前進活塞主場看球，仍然有其他「門路」，包括請隸屬該限定區域的親友代購球票，或是購買轉售的門票，都還是能夠進場看球。

▲尼克將在季後賽首輪交手活塞。（圖／達志影像／美聯社）