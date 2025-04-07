打造能對抗美國、加拿大的中華女籃　新任主帥歐森有遠大夢想

▲中華女籃新任總教練歐森。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃迎接嶄新風貌，邀來前台啤雲豹美籍總教練歐森（Michael Olson）擔任國家隊主帥，希望帶領中華隊在亞洲盃第2級賽事突圍奪冠，重返第1級舞台。歐森也向外界信心喊話，希望幫助中華女籃一步一步穩定成長，要達到團隊所能達到的最極致表現，甚至希望能和美國、加拿大以及澳洲等世界級強權抗衡。

自去年底就正式來台，並且不斷觀察台灣各級女籃賽事，歐森在接掌中華女籃兵符後，也希望為台灣女籃國家隊帶來全新視野及改變。

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歐森就點出，「每一個層級的賽事都很重要，因此我都會想去看看，分析球員的優缺點，包括幾名旅外球員，很可惜無法前往中國實地觀察，但挑選國家隊培訓成員的過程，其實是很有趣的。」

「台灣的球隊，球風普遍都非常快速，但在快節奏之外，也要學習好控制手中的籃球，節奏與時間的掌控都還需要加強。」歐森如此說道。

歐森也特別感謝此次中華隊翻譯潘郡瑤等後勤團隊協助，提供相關資訊能夠更快熟悉球員，歐森也掛保證的說，「我和球員已經很熟悉彼此，除了訓練也會分享場外的事物，球員也會主動和我討論如何能做得更好，怎樣可以讓自己更進步。」

對於帶領中華女籃的目標，歐森則強調，「中華隊的實力，絕對是在亞洲第1級別，因此首要目標當然是帶隊重返1級賽事舞台。」

他也舉中華男籃為例，強調男籃主帥圖齊（Gianluca Tucci）率隊打出非常棒的表現，也讓中華男籃的球員自信心升級，這讓他帶隊的壓力很大，也希望率領女籃打出成績。

不過歐森也表示，「我的目標不只是讓中華隊在亞洲擁有一定競爭力，而是希望能和美國、加拿大與澳洲等強權，都能有抗衡的實力。」

▲歐森喊話希望讓中華女籃在對上美國、加拿大等強權，都有一定抗衡能力。（圖／記者李毓康攝）