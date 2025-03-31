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96自由車聯賽　小將李靖烽橫空出世勇奪雙冠

▲96聯賽天母站冠軍小將李靖烽、96聯賽天母站冠軍小將李靖烽，一口氣囊括三件領旗衫、96聯賽天母站女子菁英組冠冠軍黃亭茵。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96聯賽天母站冠軍小將李靖烽成為本站最大贏家。（圖／96自由車聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

第五屆《96自由車聯賽》今日在台北市天母熱鬧開幕，吸引超過300位國內外菁英車手參與新賽季的積分爭奪戰。最終，19歲的車手李靖烽在主集團衝線中，以41分34秒率先衝過終點，一舉奪得總排第一的GUSTO橘衫、衝刺王720armour藍衫和新人王Redeye白衫，成為本站最大贏家。

前勁車隊在上屆天母站表現亮眼，今年再次展現團隊實力。終點前，前勁車隊利用人數優勢形成「列車」陣型，成功讓李靖烽奪冠，隊友張誌盛緊隨其後獲得第二名，旅外好手杜志濠則拿下第三名，為回歸國內賽場交出漂亮的首戰答卷。

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在天候濕滑的天母繞圈賽中，李靖烽迎來激烈的競爭。他表示：「最後一圈本來是要帶隊友衝線，但看到前方混亂，而我位置不錯，就決定自己先走。」這是他在96聯賽首次奪得單站和U23雙冠，對於這次的成就感到非常驚喜。

接下來他將備戰全中運與全運會場地賽，目標挑戰個人紀錄並朝2026名古屋亞運邁進。他強調，場地與公路賽事相輔相成，繞圈賽更是他的強項，「今天看到下雨反而更開心，因為代表比賽難度提升，也更有機會突破。」

▲96聯賽天母站冠軍小將李靖烽、96聯賽天母站冠軍小將李靖烽，一口氣囊括三件領旗衫、96聯賽天母站女子菁英組冠冠軍黃亭茵。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96聯賽天母站冠軍小將李靖烽，一口氣囊括三件領旗衫。（圖／96自由車聯賽提供）

排名第三的杜志濠，去年因感染EB病毒陷入低潮，經歷了三個月無法訓練的艱辛過程後，終於復出。他表示：「今天的成績也許不是最滿意，但能站在出發點上就是一種勝利，看到自己能穩定輸出並堅持到最後，心情非常踏實。」他預計四月底將重返歐洲戰線，參加數場單日賽事，重新找回節奏。

女子菁英組由黃亭茵以30分13秒率先衝過終點，再次奪冠，完成天母站二連霸。與去年一開賽即主動拉開強度不同，今年她選擇觀察局勢再伺機而動。「前段大家都節奏偏慢，我只好主動多帶幾段，製造節奏，後來和許書瑋兩人突圍而出，一起推進到最後。」黃亭茵表示。

▲96聯賽天母站冠軍小將李靖烽、96聯賽天母站冠軍小將李靖烽，一口氣囊括三件領旗衫、96聯賽天母站女子菁英組冠冠軍黃亭茵。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96聯賽天母站女子菁英組冠軍黃亭茵。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 96自由車聯賽李靖烽黃亭茵

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