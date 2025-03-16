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不是水貨！「小KG」選秀榜眼爆發　巫師薩爾轟34分代表作

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季進行超過三分之二，各隊新秀的整體表現一度被認為乏善可陳，缺乏具有主宰力的超級新人代表。不過16日華盛頓巫師「選秀榜眼」薩爾（Alex Sarr）轟下個人代表作，面對強敵丹佛金塊之戰，全場轟下賽季新高34分、6籃板、5助攻外帶抄截、阻攻各1次，也幫助巫師以3分險勝金塊，喜迎2連勝。

本季聯盟墊底爐主巫師今日遠征挑戰西區強敵金塊，靠著一哥普爾（Jordan Poole）終場前1.8秒的超遠三分球準絕殺，巫師硬是以3分險勝帶走勝利。

不過此戰巫師雖然有普爾當了致勝英雄，但此戰首輪第2順位新秀，來自法國的長人薩爾打出菜鳥賽季至今代表作，全場狂飆34分、6籃板、5助攻，包含三分球9投5中的出色表現，成為球隊贏球關鍵要角。

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4月底才要滿20歲，身高7呎的薩爾，選秀模板一度被和傳奇全能長人「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）來比較，不過此戰賽前薩爾單場最高得分僅有22分，但今日單場轟下34分，則成為賽季至今最佳表現。

薩爾本季至今出賽51場，平均可攻下12.3分、6.7籃板、2.3助攻、1.5阻攻，仍是年度新人王的熱門人選。

▲巫師選秀榜眼薩爾繳出生涯代表作，全場狂轟34分幫助就隊擊敗強敵金塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師選秀榜眼薩爾繳出生涯代表作，全場狂轟34分幫助球隊擊敗強敵金塊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 薩爾NBA選秀榜眼小KGAlex Sarr巫師

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