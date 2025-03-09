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在小巨蛋冠軍戰狂飆30分奪冠　北一女精靈後衛彭郁榛誓言再進化

▲北一女中駱燕萍、彭郁榛 。（圖／高中體總提供）

▲北一女中彭郁榛用單場30分表現幫助球隊完成衛冕2連霸 。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

HBL高中籃球聯賽「聖戰」舞台小巨蛋，由於球場腹地廣大，在視野狀態適應上，往往讓球員面臨不小考驗。但9日HBL女子組冠軍戰，北一女中高二主力後衛彭郁榛卻展現大將之風，全場13投10中，以高達76.9%的命中率狂飆30分、5籃板、6助攻、5抄截，幫助北一女中勇奪隊史第3冠，也是衛冕2連霸到手。彭郁榛喊話升上3年即將持續蛻變，朝衛冕3連霸目標邁進。

冠軍賽上場35分27秒，就以13投10中，包含三分球兩投俱中、罰球11投8中的超高命中率，斬獲全場最高30分外帶5籃板、6助攻、5抄截，身高僅160公分的彭郁榛用堪稱完美的冠軍賽表現，幫助北一女中完成衛冕2連霸，也是隊史第3冠榮耀。

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彭郁榛表示，「沒想過能拿到30分，隊友提醒我才嚇了一跳，我是很容易被情緒影響的人，但教練提醒我要控制自己的情緒，從預賽開始就不斷調整，狀況也往好的方向走，今天就是享受比賽，告訴自己放開來打，可能手感也比較好才能有這樣的表現。」

彭郁榛也說，「接下來升上高三，自己該如何蛻變是重要課題，只要將該有的發揮出來，事情自然會有好的發展，3連霸先不多想。」

▲北一女中駱燕萍、彭郁榛 。（圖／高中體總提供）

▲彭郁榛喊話升上高三仍將持續蛻變成長 。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL總冠軍北一女中彭郁榛小巨蛋台籃

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