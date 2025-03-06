貓頭鷹與黑熊　海神艾德左手刺青象徵智慧捍衛團隊

▲海神艾德。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

35歲的立陶宛洋將艾德12月加盟高雄全家海神職業隊以來，連續3個月（12月、1月、2月）獲聯盟提名單月最佳外援，曾在僅剩兩位洋將之際對戰新北國王兩度延長賽負傷拚戰，展現毅力與拚戰精神，對於入圍單月外援他說，「入圍對我而言就是榮幸，也是我更加努力的動力。」



艾德場上總能帶給團隊源源不絕的鬥志與能量，板凳上則不時為隊友的表現激動振臂，「我的熱情來自我對籃球的熱愛，我很小就開始打球，籃球就是我的夢想。我熱愛競爭，團隊合作，將最佳表現獻給球迷。」

談起7年前左手臂刺下的刺青，艾德分享道，「貓頭鷹具有智慧與洞察力，和與眾不同的夜視能力，好比場上能夠閱讀比賽，判斷果決。」若注意觀察，左手臂內側還藏著黑熊刺青，艾德笑說：「黑熊就像我的內在性格，一生氣起來可是會把人撂倒。」

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「黑熊象徵著力量與韌性，同時也是守護者。如同我在場上希望能守護我的團隊，期許自己如黑熊般保持強悍、決心，永遠最好戰鬥的準備。」艾德說自己的籃球哲學很簡單，就是團隊合作，「我相信成功會來自於團隊每個人傾盡全力，保持正向，場上毫無保留。」

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