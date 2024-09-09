杜絕不法事件入侵職籃　獵鷹號召籌組「法律教練團」 

▲杜絕不法事件入侵職籃，台鋼獵鷹組「法律教練團」 。（圖／台鋼獵鷹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹球團除全力備戰新賽季以外，同時也致力於防止不法事件入侵職籃賽事，因此今（9）日上午由總教練柯納（Raoul Korner）率隊拜訪臺南地檢署，南檢為協助職業籃球運動順利推行，特別安排法治宣導課程，並進行雙向意見交流，鍾和憲檢察長也再次和球團強調，球員是球迷所景仰的對象，因此球員應該以身作則，拒絕賭博、拒絕詐騙，不做令社會大眾失望的事，共同維護健全的職籃環境。

今日活動由王聖豪主任檢察官特別號召學養豐富之董詠勝、郭育詮、陳琨智及周映彤等4位檢察官，分組擔任獵鷹球團成員之「法律教練」，參訪期間除由檢察官帶領參觀偵查庭、觀護人室、數位採證室等處，並藉機介紹相關刑事程序及最新法律議題外，另由主任檢察官蒐集相關新聞素材，提醒球團成員避免相關賭博等法律爭議。

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另鑑於近來電信詐欺案件層出不窮，主任檢察官亦以相關案例提醒同仁避免遭騙上當，台鋼獵鷹球團深感收穫良多，也願意積極運用自身影響力擔任南檢「反詐騙」代言人，共同提醒廣大球迷多多注意：「詐騙來襲，小心守備，全民反詐，安心前行」。



