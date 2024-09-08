李洋引退兩大夢想曝光　自行車環島還要赴美看NBA

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」成員之一的李洋，8日在台北羽球公開賽結束後舉行正式引退儀式。李洋也透露自己在引退後的兩大夢想，除了想要騎自行車環島，愛看NBA的李洋也透露，還想赴美買個好一點的位子，親自在現場觀看一場NBA球賽。

▲李洋退役後希望騎自行車環島，還要赴美看NBA球賽。（圖／記者莊喬迪攝）

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與王齊麟寫下史無前例奧運羽球男雙金牌2連霸，李洋在今日於小巨蛋舉行正式引退儀式，現場上千位球迷見證下，李洋也多次激動流下男兒淚，場面十分溫馨感人。

李洋退役後將前往國體大任教，明天起就將「無縫接軌」開始上課，他笑說，「今天退役，我女友明天出國留學，剛好我無縫接軌上專長課，有和老師們討論我如何傳授自己的經驗，希望自己利用自己的影響力，去幫助其他領域的人。」

對於自己退役後的下一階段人生，李洋也透露，「我很想騎自行車環島，踏遍台灣的每一寸土地，這件事我很小就想完成，這對我意義重大。」

另外，熱愛看NBA籃球賽的李洋，也透露想要飛到美國，買個好一點的位子親自在現場看場NBA賽事，他笑說，「最近很常看馬刺隊的比賽，奧運期間也很想碰到該隊的法國男籃主將溫班亞瑪，可惜都沒遇到。」

▲李洋今日在台北小巨蛋舉行正式引退儀式。（圖／記者莊喬迪攝）