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最強球王！本季唯一積分破萬　辛納鎖定年終第一席位

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024美國網球公開賽，義大利球王辛納(Jannik Sinner)過關斬將拿下本屆男單冠軍後，目前成績不僅穩居世界排名首位，更是本季唯一累積積分破萬的男單好手，幾乎已經可以確定鎖定年終第一席位。

現年僅23歲的辛納，本季個人累積戰績來到亮眼的55勝5敗，且目前處在11連勝的火燙階段，在拿下美網冠軍積分2000分後，本周他的累積積分也將來到11180分，基本上已經是鎖定年終第一位席次。

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至於世界排名2至4名方面，德國茲維列夫(Alexander Zverev)日前拿下羅馬大師賽冠軍，在法網也勇闖男單決賽，目前本季累積積分來到7075分，世界排名也升至生涯新高的第2位。

而西班牙21歲「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)由於拿下法網、溫布頓以及印地安泉大師賽冠軍，目前6690分積分則排在世界第3位。

而永遠的「喬帥」喬科維奇(Novak Djokovic)由於在美網挑戰衛冕失利，因此目前累積年終積分為5560分，目前世界排名從原先的第2位下滑至第4位。

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王辛納開心親吻美網冠軍獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 辛納美網網球球王

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