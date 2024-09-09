領航猿對戰韓職交流賽　打造三方聯名專屬球衣登場

▲領航猿對戰南韓職籃交流賽，推出三方聯名主題球衣。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿九月將與韓國KBL高陽索諾天空槍手與安養正官庄赤紅火箭籃球隊分別在臺灣與韓國兩地進行交流賽，期盼藉由賽事交流，與各國球隊學習，藉由此賽事，也首度與臺灣品牌「HUTCH ASAP」及香港品牌「ISLA ATHLETIC香島躰育」三方聯名合作，推出「ISLA x HUTCH x 璞園領航猿 Fans Replica “JOURNEY TO THE ISLAND”」專屬球衣，注入雙方品牌核心復古元素及設計，攜手譜寫一段充滿希望與期待的旅程。

領航猿將於9月12、19日在臺灣先後迎戰天空槍手與赤紅火箭，9月29、30日前往韓國再與兩隊交手，天空槍手陣中擁有2023-24賽季KBL本土得分王、助攻與抄截雙冠王、三分命中王李政炫；赤紅火箭為KBL傳統強權，曾四度獲得KBL冠軍，陣中擁有曾獲得年度第六人的人氣「歐爸射手」朴智勳。透過球星與各球團間交流，打造良好的國際溝通橋樑，期待這趟交流賽能夠帶給球隊不同的挑戰與刺激，並在未來能有更多合作機會，全力為新賽季做準備。

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▲領航猿王牌主力球星盧峻翔。（圖／領航猿提供）

專屬球衣以“JOURNEY TO THE ISLAND”作為設計理念，衣胸採用飛行胸章概念，結合”PILOTS"字樣，球衣側面烙印飛行格紋，體現領航猿一貫飛行元素；球衣左下側織上飛行織標布繡，刻有領航猿主場及香港球場經緯度坐標，代表臺灣與各國城市的結合，即使這段旅程充滿挑戰與荊棘，我們依然以香港作為這趟旅程的起點，在這個夏天積極向國外推廣，延續這股理念，象徵領航猿與品牌共同打造城市交流願景。

領航猿於交流賽中將穿著深藍色和奶油色款式球衣，球迷限定的經典橘色也將同步限量發行，專屬球衣將於9月12日中午12點於香島躰育與HUTCH ASAP官網同步發售，HUTCH ASAP官網採全預購並提供客製背號選項，單件球衣售價為臺幣2050元，加價100元即可客製背號，詳細販售資訊請上香島躰育與HUTCH ASAP官網查詢。

藉由球隊交流與賽事限定球衣作為跨出臺灣第一步，領航猿將持續帶著“JOURNEY TO THE ISLAND”的理念，在未來面對亞洲各國球隊的賽事交流中，延續這段旅程的精神，將領航猿的團隊能量帶到世界各地。

▲領航猿新秀陳力生。（圖／領航猿提供）

