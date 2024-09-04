快訊／巴黎帕運中華隊第2銀出爐　程銘志勇奪桌球男單銀牌

▲巴黎帕運中華隊桌球好手程銘志最終拿下男單銀牌。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

生涯第3度參與帕運的中華隊桌球好手程銘志，台灣時間4日凌晨在本屆巴黎帕運男單TT5級金牌賽登場，對決曾拿下倫敦帕運金牌的挪威好手烏爾豪格(Tommy Urhaug)，程銘志最終以11比5、7比11、11比7、7比11、9比11，鏖戰37分鐘後以局數2比3敗北，本屆巴黎帕運拿下桌球男單銀牌。

現年45歲的程銘志已經是帕運3朝老將，過去他曾是青少年桌球國手，但卻因為車禍意外失去左腿，雖然一度陷入人生低潮，但為了心愛的桌球運動，程銘志奮起並在輪椅桌球賽場打出名堂，2016里約帕運時，程銘志也和林晏弘攜手拿下男團銀牌，至於單打部分過去兩屆則都拿下第5名佳績。

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此次程銘志一路過關斬將，在男單8強戰擊退里約帕運金牌得主曹寧寧，4強戰又以秋風掃落葉之姿，直落三擊敗里約帕運銅牌得主，來自塞爾維亞好手帕立庫恰(Mitar Palikuca)，順利挺進男單TT5級金牌戰。

開賽程銘志就順利取得3比0領先，隨後烏爾豪格雖然一度追到僅1分差，但程銘志穩定出擊連續得分，最終11比5率先拿下首局。

第2局挪威「六角戰士」烏爾豪格改變戰術，率先拿下6比0優勢，但程銘志即時回神連拿3分，不過烏爾豪格仍以11比7搶下此局扳回一城。

程銘志在第3局重新找回節奏，開局4比1強勢領先，最終順利以11比7拿下，總局數重新回到2比1領先優勢。

第4局雙方展開激烈拉鋸，程銘志不斷利用直線加壓取分，但烏爾豪格6比5稍稍暫居上風，隨後烏爾豪格率先取得3個局點，最終以11比7拿下，又將局數扳成2比2。

決勝第5局開打後，雙方仍是互不相讓，一路戰成5比5局面，程銘志靠著對手回擊失誤一舉超前，但烏爾豪格連拿4分再度逆轉9比7領先。程銘志此時也展現韌性追到9比9，不過程銘志接發出現失誤讓對手1分超前，隨後烏爾豪格11比9搶下決勝局奪金，程銘志則以銀牌作收。在程銘志拿下桌球男單銀牌後，本屆巴黎帕運中華隊目前累積獎牌數來到2銀2銅。

▲程銘志寫下個人在帕運單打最佳成績。（圖／體育署提供）