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U18亞洲盃中華男籃首戰慘敗　22分不敵黎巴嫩長人陣

▲U18中華男籃，劉耕灝、莊政隆。（圖／取自FIBA官網）

▲U18中華男籃在亞洲盃首戰不敵黎巴嫩輸球。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2024U18亞洲盃男籃賽，本屆於約旦展開，中華男籃3日首戰交手黎巴嫩，但不敵對手「天龍陣」，以75比97敗北，吞下小組賽首戰，接下來要取得晉級資格，必須每場步步為營。

此次中華隊在預賽A組與強敵澳洲以及黎巴嫩、蒙古同組，此次中華男籃由楊宜峰領軍掛帥，陣容包括南山高中冠軍隊班底劉耕灝、陳均維、莊政隆、張奇恩、黃瀚陞、謝旻耕，以及光復高中張鈞淮、沈宥均、謝昀達，另外還有松山高中查傑、能仁家商傅雋堯以及東泰高中邱繼揚等人所組成。

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由於分組有「大魔王」等級的澳洲男籃，因此中華隊小組賽面對黎巴嫩、蒙古有贏球強大壓力存在，首戰面對黎巴嫩，該隊陣中共有6名超過200公分長人，204公分大前鋒哈提布(Hadi El Khatib)正是前黎巴嫩傳奇名將，有「西亞猛虎」稱號的明星前鋒法迪(Fadi El Khatib)之子，因此格外受到關注。

▲U18中華男籃，劉耕灝、莊政隆。（圖／取自FIBA官網）

▲U18中華男籃，劉耕灝面對黎巴嫩砍下全隊最高15分。（圖／取自FIBA官網）

此戰中華隊面對人高馬大的黎巴嫩，首節就陷入17比32落後局面，雖然隨後逐漸找到比賽節奏，第3節甚至一度追到僅剩8分差距，但隨後對手身高優勢再度展現，中華隊最終首戰以22分的大幅差距敗北。

此戰中華隊小將共有3人得分達雙位數，其中劉耕灝拿下全隊最高15分，陳均維則有10分、6籃板、6助攻的全面數據，莊政隆則是9分、8助攻、4抄截。今(3日)晚間19時，中華隊將迎接小組賽第2戰，對手則為蒙古男籃。

▲U18中華男籃，劉耕灝、莊政隆。（圖／取自FIBA官網）

▲U18中華男籃主力後衛莊政隆，此戰貢獻9分、8助攻、4抄截。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃U18劉耕灝莊政隆

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