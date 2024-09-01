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快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

▲僅花14分鐘，田曉雯奪勝闖入巴黎帕運桌球女單8強。（圖／體育署提供）

▲僅花14分鐘，田曉雯奪勝闖入巴黎帕運桌球女單8強。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

1日才剛剛攜手林姿妤在本屆巴黎帕運桌球女子雙打勇奪銀牌殊榮，中華隊桌球女將田曉雯1日晚間23時持續在女子單打第10級16強賽，交手奈及利亞35歲女將歐巴蘇亞耶(Faith Obazuaye)，田曉雯最終11比4、11比8、11比3，僅花14分鐘就挺進本屆桌球女單8強。

生於屏東縣小琉球的桌球選手田曉雯，因醫療疏失造成右手神經萎縮，媽媽決定讓他參與桌球社，一方面能夠復健，另一方面也能與同儕互動。經過多年堅持不斷訓練，在2020東京帕運桌球女單奪下銅牌，也是該屆中華隊唯一的一面獎牌。

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此次巴黎帕運，田曉雯再接再厲，在女雙和林姿妤攜手闖入金牌戰，雖然最終與金牌榮耀擦肩而過，但仍拿下本屆中華隊至今最佳銀牌殊榮，也讓本屆代表團獎牌(1銀1銅)確定超越上屆獎牌數總和。

今日田曉雯繼續在桌球女單項目奮戰，開賽首局就取得4比1領先，隨後田曉雯穩定領先來到9比4，首局僅花4分鐘就順利以11比4拿下。

第2局歐巴蘇亞耶嘗試搶攻追分，一次反手對角殺球，取得5比4領先，隨後雙方一路纏鬥，田曉雯再度連拿3分穩住領先優勢，隨後率先取得3個局點，對手一次掛網回擊失誤，田曉雯11比8再下一城。

氣勢大振的田曉雯，第3局迅速建立8比1領先優勢，最終11比3拿下此局，直落三僅用14分鐘，就順利挺進本屆女單8強。

▲僅花14分鐘，田曉雯奪勝闖入巴黎帕運桌球女單8強。（圖／體育署提供）

▲田曉雯持續朝本屆個人第二面獎牌之路邁進。（圖／體育署提供）

關鍵字： 田曉雯帕運桌球2024奧運中華隊

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