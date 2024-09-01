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U17中華男排奪銅　隊長蔡東橙：可說嘴一輩子

▲U17中華男排世錦賽奪銅，隊長蔡東橙。（圖／蜂巢行銷提供）

▲U17中華男排世錦賽奪銅，隊長蔡東橙笑稱可說嘴一輩子。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

U17世界男子排球錦標賽，中華隊小將們在銅牌戰面對強敵西班牙，最終3比2勝出勇奪隊史最佳銅牌。隊長蔡東橙賽後笑說，「我們有被女排激勵到，這次能打到銅牌，教練說我們可以說嘴一輩子了。」

在今年中華男女排挑戰首屆U17世錦賽前，台灣排球在世錦賽以及分齡世錦賽都沒進過4強，剛結束的世界U17女排錦標賽，中華女排獲得第4已是最佳；輪到U17中華男排出戰U17世錦賽，小組賽先直落三勝墨西哥，雖5局惜敗保加利亞，靠著5局大戰勝西班牙，取得分組第2優勢。

進入16強淘汰賽，中華男排面對分組排名後段的波多黎各成功取勝，並在關鍵8強戰3：2扳倒世界排球強權巴西，搶下4強門票；4強戰敗給義大利後，中華男排再碰西班牙，總是領先後又被追上，不過決勝局小將們穩住陣腳再次奪勝，成為台灣排球史上首支站上世界級賽事頒獎台的隊伍。

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隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，為什麼對西班牙要有壓力，大家放輕鬆去打，非常享受跟隊友一起打這場球的時光」。

放開享受比賽的心態，讓U17中華男排創下歷史，蔡東橙笑說，「我們有被女排激勵到，這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」曾永安透露，原先目標是8強，但過程中看到小朋友表現改變想法，縱使歐美隊伍身高出色，中華男排的跑動進攻能有效突破對手，只要接發球可以連接，就有機會奪勝。

曾永安正面看待這次比賽經驗，形容每場球都是球員未來成長養分，台灣排球要登上世界的機率渺茫，當然希望藉由這次季軍，能帶給台灣排球一點點的不一樣。蔡東橙則分享，過程就算輸球，大家也輸得很享受，換個角度想，說不定以後這些歐美對手都是奧運國手，真的很開心能參加U17世錦賽；黃品諺也說，感覺這群隊友天生契合，回去繼續努力一起拚，爭取再次挑戰世界的機會。

▲U17中華男排世錦賽奪銅，隊長蔡東橙。（圖／蜂巢行銷提供）

▲U17中華男排世錦賽奪銅。（圖／蜂巢行銷提供）
 

關鍵字： U17男排排球銅牌世錦賽黃品諺蔡東橙

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