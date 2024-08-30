快訊／李佳豪撂倒世界第5中國強敵　南韓公開賽勇闖男單4強

▲台灣羽球男單好手李佳豪，本屆南韓公開賽勇闖4強。（圖／翻攝自Facebook／李佳豪Lee Chia Hao）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級500系列南韓羽球公開賽，30日台灣選手再度傳來捷報，男子單打好手李佳豪在8強戰以21比14、21比18擊敗世界排名第5位的中國強敵李詩灃，勇闖本屆男單4強。

目前世界男單排名第30位的李佳豪，先前才在高雄大師賽順利奪冠，澳洲公開賽也闖入4強，狀態可說相當不錯，此次在南韓公開賽更是一路過關斬將，挺進男單8強戰交手來自中國的好手李詩灃。

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目前世界男單排名高居第5位的李詩灃，今年也曾拿下亞錦賽男單亞軍，新加坡公開賽拿下第2名，印尼公開賽也是4強班底，實力不容小覷。

不過李佳豪今日打出亮眼表現，首局在13比14落後情況下一度連拿8分，以21比14率先贏下首局。第2局李佳豪雖然開局再度陷入落後，但先是成功扳平頹勢，隨後又連下5分，雖然最後關頭又讓李詩灃連趕4分，但領先幅度足夠下，最終又以21比18拿下，直落二強勢取得男單4強門票。

接下來李佳豪挺進男單4強後，將交手「左手重砲」林俊易與丹麥安童森(Anders Antonsen)的對戰勝出者，有機會在此次4強戰再度看見台灣內戰戲碼。