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快訊／蕭翔文4強戰敗北　巴黎帕運將在銅牌戰拚獎牌

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文4強戰敗北，但仍將在銅牌戰力拚本屆首面獎牌。（圖／教育部體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎帕運跆拳道項目，中華隊好手蕭翔文在K44級男子58公斤級連闖兩關，順利挺進4強戰，對手則是以色列強敵亞素(Asaf Yasur)，台灣時間30日凌晨蕭翔文正式登場，最終蕭翔文以6比16敗北，無緣挺進本屆金牌戰。

在去年杭州亞帕運奪下跆拳道58公斤級金牌，蕭翔文此次成為中華隊史上首位參與帕拉林匹克運動會的跆拳道好手，也將力拚本屆首面獎牌榮耀。

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58公斤級首戰對上阿富汗的丹尼許(Ibrahim Danish)，蕭翔文強勢右腳旋踢出擊，最終以37比7提前終結比賽，8強戰蕭翔文交手本屆大會第4種子，也是法國地主選手孔格，蕭翔文依舊強勢出擊順利奪勝，也順利挺進4強。

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文。（圖／教育部體育署提供）

生涯首度站上帕運舞台，就順利站上4強舞台，在對決兩屆世錦賽金牌得主亞素之戰，蕭翔文出場就向現場所有台灣民眾獻上飛吻，亞素開賽就頻頻利用側踩接後腳旋踢積極進攻，蕭翔文開賽率先拿下1分，但隨後亞素拿下兩分取得領先，隨後亞素旋踢再度拿分，以4比1領先。

暫停過後，比賽時間還剩2分40秒，蕭翔文先追回1分，但對手再度靠著側踩拿分，取得10比2大幅領先，蕭翔文雖然強勢搶攻，但幾次旋踢都未能命中對手，蕭翔文最後關頭終於拿分，但落後幅度過大，最終亞素就以16比6拿下勝利。

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文。（圖／教育部體育署提供）

關鍵字： 蕭翔文巴黎帕運2024巴黎奧運跆拳道帕運

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