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快訊／巴黎帕運中華隊首秀　胡光秋、楊伊宸羽球女雙小組賽吞敗

▲巴黎帕運，胡光秋、楊伊宸羽球女雙預賽。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運，胡光秋、楊伊宸羽球女雙預賽率先登場。（圖／教育部體育署提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2024巴黎帕運正式展開，中華健兒29日在羽球項目，由目前世界排名第5的女子雙打組合胡光秋、楊伊宸打頭陣，迎戰本屆大會第二種子，世界排名第2位的瑞士組合馬泰(Cynthia Mathez)、倫格利(Ilaria Renggli)，胡光秋、楊伊宸以10比21、19比21直落二輸球，吞下預賽小組賽首敗。

胡光秋、楊伊宸開賽首局與對手形成拉鋸，不過隨後馬泰、倫格利拉開6比3領先，隨後瑞士組合更是連拿4分來到10比3領先，所幸中華隊女雙穩住陣腳，追到7比12局面，不過瑞士組合仍率先搶下10個局點，最終21比10搶下首局。

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▲巴黎帕運，胡光秋、楊伊宸羽球女雙預賽。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運中華隊羽球國手楊伊宸。（圖／教育部體育署提供）

第2局開打後，中華女將靠著對手馬泰回球掛網追到3比4，胡光秋更是連續建功，中華隊一波8比0攻勢順利取得11比5領先。

但技術暫停後，馬泰與倫格利回敬一波7比0攻勢將比分逆轉以12比11超前，中華女將們重新調整拿下4分要回15比12領先，隨後雙方此局展開激烈拉鋸局面，一度又戰成17比17僵局，但瑞士組合隨後連續拿分取得3個賽末點，中華女將們雖然先化解兩個賽末點，但瑞士刁鑽球路最終仍以21比19拿下小組賽首勝。

▲巴黎帕運，胡光秋、楊伊宸羽球女雙預賽。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎帕運中華隊羽球國手胡光秋。（圖／教育部體育署提供）

關鍵字： 帕運2024奧運胡光秋楊伊宸2024帕運羽球

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