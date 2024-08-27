奧運結束我什麼都不是！　陳念琴從零開始拚洛杉磯奧運

▲台灣「拳擊女王」陳念琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

本屆巴黎奧運在拳擊女子66公斤級打下銅牌殊榮，「拳擊女王」陳念琴生涯第3度叩關奧運舞台，終於抱得獎牌回歸。27日與郭婞淳、楊勇緯共同出席代言運動品牌UNDER ARMOUR活動時，陳念琴就強調，「巴黎奧運結束後，我們什麼都不是，一切就是從零開始，但我希望持續有正能量傳遞，大家也別停止給選手們掌聲。」

此次中華拳擊代表隊在巴黎五環殿堂表現優異，共收穫1金2銅成為最大獎牌庫，其中陳念琴更是在參與里約奧運、東京奧運都空手而回後，終於在此次勇奪銅牌殊榮。

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從14歲起就開始訓練陳念琴的教練柯文明就說，「大比賽結束，這段時間就是讓選手的心理狀態充分休息，等心情調適真的獲得放鬆了，再重新啟動訓練，因此接下來陳念琴的重點會放在明年的國際邀請賽，以及2026年名古屋亞運。」

柯文明透露，「這段時間，主要都是參與活動，希望將運動員的精神傳承下去，例如昨天我們就前往晶豪教育基金會特別致意，他們從陳念琴14歲自馬祖來台時，就開始提供援助，支持我們超過10年，真的非常感謝基金會多年來的資助。」

奧運奪牌後聲勢暴漲，享受「爆紅」熱度的高度關注後，陳念琴也直言，「大家發自內心對我的鼓勵，我不會害羞，就是接受與享受，但奧運結束後，其實我們什麼都不是，就是從零開始訓練。」

▲陳念琴、郭婞淳及楊勇緯今日一同出席代言品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）