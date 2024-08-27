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怪物狀元夏季聯賽首秀13分鐘拿6分　雷蒙恩給自己打70分

▲台北台新戰神曹薰襄、雷蒙恩、蘇奕晉。（圖／戰神提供）

▲TPBL史上首位狀元郎雷蒙恩，今日迎接夏季聯賽首秀。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃今夏「選秀狀元」雷蒙恩，27日迎接夏季聯賽首次登場，前天自美國搭機抵台，昨天才正式加入團隊訓練的他，頂著時差上場13分25秒，攻下6分、5籃板、2助攻、1抄截，賽後他表示，「給自己打70分，今天我的速度有點慢，但我很開心和隊友正式配合，我們有很大的潛力，這季一定會很棒！」

身為前CBA中華職籃名將雷克斯之子，雷蒙恩以本土球員身份進軍TPBL職籃，加入戰神後也被寄予厚望，球隊代理總教練許皓程表示，「今天就是讓雷蒙恩從小前鋒、得分後衛到控球後衛等位置都嘗試，他展現出的態度與積極拚勁，都符合我們對他的期待，現階段我們不會給他太大壓力，希望他展現身體天賦，好好享受比賽。」

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前天從美國搭機抵台，昨日才首度與團隊配合訓練，目前還有些時差問題的雷蒙恩笑說，「我只給自己打70分，我今天速度比較慢，場上也有些不好的選擇，打得只能說還好，但我很開心和隊友正式配合，我們有很大的潛力，這個賽季一定會很棒。」

雷蒙恩也強調，「我的主要目標，就是希望把活力帶給全隊，也希望每天學習並持續進步，參與第1場比賽的感覺很棒，我相信我會逐步找到比賽節奏。」

▲台北台新戰神曹薰襄、雷蒙恩、蘇奕晉。（圖／戰神提供）

▲雷蒙恩夏季聯賽首戰出賽不到14分鐘，繳出6分、5籃板。（圖／台北台新戰神提供）

關鍵字： 雷蒙恩台北台新戰神許皓程台籃TPBL

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