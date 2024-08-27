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比勇士咖哩大神還遠！　WNBA克拉克三分射程力壓NBA三大神射

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，單場傳出19次助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，本季平均三分球出手距離甚至超越NBA三大神射手。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃本賽季迎來超級新人克拉克(Caitlin Clark)，她的加入不僅讓所屬球隊印第安納狂熱聲勢扶搖直上，克拉克在新秀賽季也打破聯盟多項紀錄。其中，本季他在「平均三分球出手距離」上，更是高達28.09英尺，超越NBA金州勇士神射手「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)在內的3大射手，可說是新世代美國籃壇最狂神射！

現年22歲，身高183公分的克拉克，在NCAA美國大學籃壇時期就已經名滿全國，更一舉打破大學史上總得分以及NCAA第1級單季最多三分球命中數紀錄，在今年4月也被WNBA狂熱隊以首輪第1順位選中，成為本季聯盟選秀狀元。

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進入職業賽場的克拉克，整體表現依舊火燙，不僅成為聯盟史上首位拿下「大三元」數據的新秀，更逐步改寫聯盟單場助攻新高、新秀單季助攻新高，目前也有極高機會將打破聯盟單季助攻數新高，可說是女籃怪物級別的超級新秀。

根據《basketballforever》網站統計，克拉克本賽季三分球平均出手距離為28.09英尺，折合約8.56公尺，此距離甚至超越上賽季包括柯瑞在內的NBA三大神射手。

其中排名第3位的柯瑞，上賽季三分球平均出手距離為27.58英尺，密爾瓦基公鹿的里拉德(Damian Lillard)則為27.68英尺，就連出手距離最遠的亞特蘭大老鷹楊恩(Trae Young)，平均三分球出手距離為27.94英尺，同樣不如克拉克來得遠。

克拉克目前賽季場均數據為17.9分、5.7籃板、8.3助攻，整體三分球命中率則為32.9％。

▲▼美國男籃柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲就連勇士柯瑞的三分球平均出手距離，也不如克拉克遠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 克拉克女籃WNBA柯瑞咖哩大神

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