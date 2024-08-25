李啟瑋賞老東家雲豹無情三分雨　攻城獅夏季聯賽2連勝

▲李啟瑋面對前東家雲豹，單場18分鐘轟17分領軍攻城獅奪勝。（圖／取自攻城獅FB）

記者杜奕君／台北報導

由TPBL職籃新北中信特攻主辦的夏季聯賽，25日持續熱戰，開幕戰順利奪勝的新竹御嵿攻城獅交手初登場的台啤永豐雲豹，此戰上半場攻城獅李漢昇獨拿16分，幫助球隊6分小幅領先，雲豹雖然第3節開局一度逼近，但攻城獅主力射手李啟瑋下半場開啟三分火力，幫助球隊末節一度手握21分超前，最終攻城獅就以84比66笑納2連勝。

雲豹休賽季包括蔣淯安、李啟瑋兩大本土主力離隊，後續補進包括呂濟而、丁冠皓、楊盛硯、林孟學，加上SBL台啤具有中華隊國手資歷的王皓吉回歸，整體陣容可說大翻新。

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不過攻城獅有備而來，主控李漢昇上半場手感火燙9投6中獨拿16分，領軍取得領先，不過雲豹在「金牌狀元」林信寬三分冷箭加持下，上半場打完雲豹追到36比42。

第3節雲豹開始猛烈追分，呂濟而連續強勢切入，讓雲豹追到52比58，但攻城獅李啟瑋連續飆進3顆三分球，風城軍團一波11比0猛攻，3節打完又回到73比55的雙位數領先。

末節李啟瑋持續火燙手感三分線外開火，攻城獅領先已達21分之多，雲豹雖然靠著黃鎮努力縮小差距，但超過20分落後幅度實在難以追趕，最終就讓攻城獅順利以84比66收下本屆夏季聯賽2連勝，雲豹則是首戰以吞敗收場。

攻城獅全場以李啟瑋三分球7投5中拿下17分最高，李漢昇16分、3籃板、4助攻、4抄截，曾柏喻、李家瑞各有11分進帳。雲豹方面，林信寬拿下13分、6籃板，陳俊翰11分、3籃板、3助攻。