這是約基奇你敢信？　表演賽秀「自拋自扣」震撼全場

記者杜奕君／綜合報導

前NBA明星控衛，來自斯洛維尼亞的卓吉奇(Goran Dragic)在去年底正式宣佈退役，結束15年NBA生涯。台灣時間25日他也在祖國舉辦為期兩天的「龍之夜」引退賽，3度拿下NBA年度MVP，日前才剛剛幫助塞爾維亞拿下巴黎奧運男籃銅牌的「小丑」約基奇(Nikola Jokic)，更在比賽中難得上演一次「自拋自扣」的灌籃美技，贏得滿堂彩。

無論在NBA或是國際賽場都享有盛名，卓吉奇在職業生涯由於名字與「龍」的英文Dragon相近，因此也得此綽號，此次個人引退賽也以「龍之夜」(Night of the Dragon)來命名。

此次龍之夜引退賽，參賽名單也可說是眾星雲集，包括奈許(Steve Nash)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)、約基奇以及唐西奇(Luka Doncic)，還有史科拉(Luis Scola)，以及因健康因素高掛球鞋多年的波許(Chris Bosh)，此次都攜手披掛上陣，而卓吉奇與唐西奇也分別擔任兩隊隊長角色，率隊場上交手。

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而賽事首節就有精彩亮點，向來「惜扣如金」的NBA超級球星約基奇，在首節就運球上演精彩快攻，最終並以「自拋自扣」的精彩灌籃美技終結，讓現場球迷是大飽眼福。

現年29歲的約基奇，可說是當代NBA最強球員化身，日前也剛剛率領塞爾維亞拿下巴黎奧運男籃銅牌，根據媒體報導，約基奇在率隊奪銅後，更花了超過37萬美金，折合台幣大約1137萬元，買了11支勞力士手錶犒賞隊友，展現一哥霸氣。

▲約基奇在卓吉奇引退賽，難得大秀爆扣美技。（圖／達志影像／美聯社）