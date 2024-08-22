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快訊／王子維91分鐘苦戰逆轉　挺進日本公開賽男單8強

▲▼ 大馬公開賽，王子維。（圖／Badminton photo）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「羽球王子」王子維雖無緣本屆巴黎奧運，不過在本次BWF 750系列的日本羽球公開賽，男單32強首戰撂倒新加坡一哥駱建佑後，22日在16強遭遇地主好手常山幹太，王子維最終以20比22、21比11、21比19，歷時91分鐘激戰，以總局數2比1，順利挺進本屆日本公開賽男單8強。

雖然此次無緣前進五環殿堂，但王子維32強首戰，遭遇本屆巴黎奧運男單8強好手駱建佑，最終僅花42分鐘就以直落二收下勝利。

16強戰面對日本選手常山幹太，王子維開賽就陷入苦戰，不過11比16情況下，王子維連趕4分，但隨後王子維展現韌性反擊，連拿3分逼出局點，但常山幹太關鍵時刻穩住陣腳，22比20收下首局。

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第2局王子維率先打出5比1開局領先，隨後更以11比5大幅領先，王子維隨後更是展現滴水不漏防守，將比分擴大來到16比8。隨後一次強勢斜對角抽殺，順利以21比11收下此局。

決勝第3局，常山幹太在體能端明顯出現下滑，王子維打出7比2強勢開局，不過常山幹太隨後回穩，連趕6分反超比分，隨後雙方僵持不下，常山幹太以11比10領先進入技術暫停。

暫停過後常山幹太加快攻勢連拿5分，王子維屢屢出現回球失誤狀況，在11比16落後下，王子維比賽用鞋出現損壞，一度申請「換鞋」，但常山幹太氣勢大振再度殺球取分，所幸王子維回穩連拿5分追成16比18，隨後雙方19比19僵持，王子維靠著對手底線回球出界，順利以21比19逆轉拿下決勝局，2比1挺進本屆男單8強。

▲▼ 王子維 。（圖／Badminton photo）

關鍵字： 王子維羽球羽球王子日本公開賽

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