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快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

▲▼台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎順利挺進日本羽球公開賽8強。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「羽球天后」戴資穎在巴黎奧運後首場正式國際賽，就在BWF巡迴賽750等級賽事日本羽球公開賽登場，22日16強賽戴資穎交手烏克蘭世界排名61的女將布格羅娃(Polina Buhrova)，戴資穎最終僅花26分鐘，就以21比8、21比10搶進本屆日本羽球公開賽女單8強。

巴黎奧運受傷無緣站上頒獎台，本次日本公開賽身為女單頭號種子的戴資穎，開賽就強勢出擊，首局在場邊台灣觀眾不斷高喊「小戴加油」情況下，戴資穎頻頻搶攻，一度連拿8分強勢表現，首局僅用15分鐘就以21比8順利拿下。

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第2局戴資穎開賽雖遭對手布格羅娃2比2拉鋸糾纏，但戴資穎隨後連下4分拉開領先幅度，不過布格羅娃再度追成兩球之差，但戴資穎穩健出擊，一次網前吊球又讓對手反應不及，隨後以11比5大幅領先進入暫停。

暫停過後，戴資穎持續穩住節奏搶分，連拿4分情況下領先已經來到15比5，布格羅娃僅能用零星攻勢拿分，但戴資穎掌握對手網球回球失誤，領先來到18比8，隨後20比9戴資穎搶下賽末點，最終僅花26分鐘，就以21比10搶下勝利，快意晉級8強。

▲▼台灣一姐戴資穎直落2晉級亞錦賽16強。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣一姐戴資穎巴黎奧運後首場國際賽，選擇日本羽球公開賽出擊。（圖／Badminton photo資料照）

關鍵字： 戴資穎羽球小戴日本羽球公開賽

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