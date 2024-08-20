籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

▲詹姆斯完成籃球史上從未有人做到的5大MVP獎項大滿貫紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運率領美國男籃完成金牌「5連霸」大業，NBA超級天王球星詹姆斯(LeBron James)除了如願拿下生涯第3面奧運男籃金牌，也榮獲本屆巴黎奧運男籃MVP與最佳5人殊榮。詹皇也成為籃球史上首位，個人包辦NBA例行賽MVP、總冠軍賽MVP、全明星賽MVP、季中錦標賽MVP以及奧運男籃MVP，共5座MVP大滿貫好手。

即便已經高齡39歲，頂著花白鬍子，但詹姆斯本屆奧運依舊展現全能身手，不僅成為美國男籃實質場上組織領袖，最終也和柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)攜手捍衛美國男籃金牌5連霸榮耀。

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在率領美國隊6戰全勝封王後，詹皇也順利拿下本屆奧運男籃MVP與最佳5人殊榮，值得一提的是，這也是詹姆斯生涯繼NBA例行賽MVP、總冠軍賽MVP、全明星賽MVP、季中錦標賽MVP，第5項籃球重點賽事的MVP殊榮，生涯累積5大MVP「大滿貫」，更是籃球史上空前紀錄，甚至未來後進要追上此紀錄，也將有極高難度。

本屆巴黎奧運，詹姆斯場均可貢獻14.2分、6.8籃板、8.5助攻全能數據，外帶投籃命中率高達66.0%，至於2028年是否再戰洛杉磯奧運，詹姆斯日前則並未把話說死，僅強調沒辦法想像自己再戰洛杉磯奧運，但從此刻開始還有4年，暫時無法想像此事。

▲是否參戰2028洛杉磯奧運，詹姆斯還未把話說死。（圖／達志影像／美聯社）